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АНАЛІТИКА

«Укренерго» розраховує уникнути обмежень е/е в четвер увечері в умовах очікуваного дефіциту

 

"Укренерго" не виключає виникнення дефіциту електроенергії ввечері 11 квітня внаслідок нічної масованої атаки на енергосистему, однак розраховує обійтися без обмежень споживачів.

"Доки сонячні електростанції працюють, у системі профіцит, є невеликий експорт. Однак на вечірній максимум з 19:00 до 22:00 можливий дефіцит. Незначний, але дефіцит. Сонце сяде, внутрішньої потужності недостатньо, імпорту в необхідних обсягах немає", - повідомили в пресслужбі компанії в четвер.

Як пояснили в НЕК, наразі на українському ринку ціни нижчі, ніж на європейському, тому доведеться брати аварійну допомогу в сусідніх європейських країн, якщо вони зможуть її надати.

"У будь-якому разі, якщо будуть обмеження, ми повідомимо додатково. Поки що спробуємо пройти вечір без них", - зазначили в "Укренерго".

За інформацією системного оператора, вдень 11 квітня найскладнішою ситуація з енергопостачанням зберігається в Харкові.

"Ситуація найскладніша саме там. Знову вражені енергооб'єкти в регіоні, зараз намагаються живити критично важливих споживачів і дати більше потужності для заживлення міста та області. Там ситуація непередбачувана, тому що росіяни не полишають спроб відрізати Харків від енергосистеми", - прокоментували у пресслужбі.

У компанії утрималися від прогнозів щодо термінів виконання відновлювальних робіт на енергооб'єктах у Харкові та області.

"Прогнози, що і коли буде відремонтовано, давати складно - це залежить від подальших атак та їхніх наслідків. Поки що там діють графіки аварійних відключень і діятимуть у тому чи іншому обсязі", - доповнили в НЕК.

Як повідомлялося, вранці 11 квітня внаслідок масованої комбінованої атаки російськими ракетами та дронами було пошкоджено підстанції НЕК "Укренерго" та об'єкти генерації в Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях. За інформацією голови наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрія Готи, російські війська, зокрема, дощенту зруйнували Трипільську ТЕС.

Як повідомив український системний оператор, з 06:31 11 квітня в четвер у Харківській області введено графіки аварійних відключень. В інших регіонах обмеження на споживання для побутових споживачів не застосовувалися.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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