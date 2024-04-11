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Німеччина передає Україні близько 400 генераторів на тлі російських атак
11:56 11.04.2024 |
Уряд Німеччини постачає близько 400 генераторів Україні на тлі російських ударів по електростанціях.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє посольство Німеччини в Україні у Twitter (X).
"Нещодавні російські авіаудари зруйнували та пошкодили електростанції в Україні. Мільйони людей, особливо в Сумах та Харкові, залишилися тимчасово без електрики. Уряд Німеччини постачає близько 400 генераторів, аби зміцнити Україну в боротьбі з російською агресією", - йдеться у повідомленні.
Напередодні стало відомо, що Євросоюз надіслав екстрену допомогу Україні у вигляді 167 генераторів після російських атак на її енергетичну інфраструктуру.
Раніше повідомляли, що данський уряд виділив 40 млн данських крон (понад 5 млн євро) на відновлення української енергетичної системи після масованих російських атак на інфраструктуру.
Минулого тижня стало відомо, що Литва передасть Україні обладнання для теплових електростанцій.
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