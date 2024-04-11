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Атаковані два ПСГ продовжують працювати - «Нафтогаз»
10:07 11.04.2024 |
Рано-вранці 11 квітня ворог атакував два підземні сховища газу (ПСГ) України, вони продовжують працювати, повідомила НАК "Нафтогаз України".
"Фахівці займаються ліквідацією наслідків обстрілу. На щастя, співробітники не постраждали", - ідеться в повідомленні компанії.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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