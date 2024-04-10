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Унаслідок російської атаки пошкоджено енергооб'єкти на півдні України - Міненерго
11:54 10.04.2024 |
Унаслідок російської атаки пошкоджено енергетичні об'єкти в Миколаївській та Одеській областях, повідомило Міністерство енергетики в середу вранці.
Зокрема, атака призвела до загоряння обладнання на високовольтній підстанції в Миколаївській області.
Для ліквідації її наслідків відключено дві високовольтні лінії, повністю знеструмлено споживачів Херсонської та частково Миколаївської областей. Станом на ранок середи всі споживачі знову заживлені.
Крім цього, внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкт генерації в Одеській області, пошкоджено виробничі приміщення. Споживачів не відключали від енергопостачання.
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