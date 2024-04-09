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ГУР: Росіяни зімітували удар FPV-дронами оп ЗАЕС нібито «з боку України»
22:50 09.04.2024 |
Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ) заявила про дронову атаку на навчальний центр Запорізької атомної станції, який розташований поряд з тимчасово окупованою ЗАЕС. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов повідомив у ефірі телемарафону, що сьогодні Росія за допомогою FPV-дронів зімітувала обстріли "з боку України".
"МАГАТЕ повідомили у ЗАЕС (Можливо, йдеться про незаконну російську адміністрацію станції. - Ред.) про сьогоднішню атаку безпілотників на прилеглий до майданчика навчальний центр станції", - написала міжнародна агенція.
Повідомлення про вибух узгоджується зі спостереженнями групи МАГАТЕ, зауважило відомство.
Голова агенції Рафаель Гроссі заявив, що цього разу прямої загрози ядерній безпеці немає, але цей інцидент "знову підкреслює надзвичайно серйозну ситуацію".
Представник ГУР зазначив, що сьогодні Росія вирішила за допомогою FPV-дронів зімітувати обстріли начебто "з боку України".
Юсов акцентував, що наразі видно чергову хвилю провокацій з боку РФ стосовно атомної станції - подібне фіксувалося і раніше, і тут немає нічого нового.
Він нагадав, що існують фото- та відеофіксації незаконного розміщення військ, живої сили, важкої техніки, мінування території станції, регулярного запуску з території станції БпЛА (зокрема й ударних, і камікадзе), мінометних обстрілів та обстрілів з РСЗВ, які вчиняють окупанти на українському ядерному об'єкті.
"Позиція України зрозуміла, чітка, однозначна: по ядерних об'єктах жодних військових дій, провокацій, безумовно, ми не вчиняємо. А агресор має піти з Запорізької АЕС", - підсумував представник воєнної розвідки.
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