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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фонд підтримки енергетики України за два роки зібрав понад €410 мільйонів

 

Фонд підтримки енергетики України за два роки роботи зібрав на потреби українських енергокомпаній понад 410 млн євро з 13 країн та міжнародних організацій.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає Укрінформ.

«Загалом станом на 9 квітня вдалося залучити до Фонду понад 410 мільйонів євро з 13 країн-партнерів та міжнародних організацій. З них на рахунок надійшло понад 393 мільйони євро (решта суми - це анонсовані внески, які скоро будуть перераховані спонсорами). З цих коштів профінансовано найбільш нагальні потреби українських енергетичних компаній, зокрема закупівлю генераторів, силових трансформаторів, вимикачів, запчастин, технічних засобів, матеріалів, спецтехніки, палива, засобів фізичного захисту енергетичних об'єктів», - йдеться в повідомленні.

Найбільше коштів розподілено на забезпечення термінових потреб енергетичних компаній з прифронтових областей - Харківської, Миколаївської, Сумської, Запорізької, Херсонської, Одеської.

Зауважується, що особливу довіру партнерів вдалося забезпечити завдяки системі прозорого розподілу коштів. При Міністерстві енергетики функціонує Робоча група з питань гуманітарної допомоги, яка розглядає запити українських енергетичних компаній про закупівлю потрібної допомоги за кошти Фонду. Закупівлі енергетичного обладнання здійснюються за міжнародними стандартами прозорості Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

«Фонд став інструментом дійсно масштабної та ефективної допомоги партнерів. Деякі зі спонсорів зробили кілька внесків, постійно реагуючи на наші запити. І це надзвичайно важливо, адже ворог не припиняє атак на нашу енергосистему. А отже, нам потрібна допомога для швидкого відновлення», - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Фонд підтримки енергетики України має можливість швидко та гнучко реагувати на виклики, спричинені обстрілами з боку країни-агресора. Завдяки цьому на кінець березня 2024 року Міненерго опрацювало запити від компаній, які найбільш постраждали від обстрілів протягом лютого-березня 2024 року. Усі доступні кошти було розподілено для закупівлі найпотрібнішої допомоги.

Як повідомлялося, Фонд підтримки енергетики України створено у квітні 2022 року за ініціативи міністра енергетики України Германа Галущенка та єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон. Це унікальний механізм для консолідації допомоги від партнерів, які хочуть підтримати українських енергетиків у забезпеченні стабільного енергопостачання під час військової агресії РФ.
 

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