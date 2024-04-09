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Стів Джобс
Євросоюз екстрено відправив 167 електрогенераторів Україні
14:15 09.04.2024 |
Євросоюз надіслав екстрену допомогу Україні у вигляді 167 генераторів після російських атак на її енергетичну інфраструктуру.
Як пише "Європейська правда", про це йдеться у пресрелізі Єврокомісії.
Згідно з повідомленням, Австрія, Німеччина, Швеція та Нідерланди запропонували 157 електрогенераторів різної потужності через Механізм цивільного захисту ЄС, водночас Євросоюз надав десять електрогенераторів великої потужності з власних запасів вартістю 3,57 млн євро. Допомога вже прямує до України.
"Кожен з цих (десяти) потужних генераторів потужністю 1 МВт може забезпечити електроенергією лікарню середнього розміру в умовах надзвичайної ситуації", - йдеться в заяві.
За словами комісара з питань управління кризовими ситуаціями Янеза Ленарчича, план РФ занурити Україну в темряву не матиме успіху, адже "ЄС працює цілодобово, щоб підтримати енергопостачання в Україні".
"Це підкреслює важливість готовності для ефективного реагування на кризу. Я також дякую Австрії, Німеччині, Швеції та Нідерландам за їхні негайні пропозиції щодо надання Україні генераторів через Механізм цивільного захисту ЄС", - додав він.
Координаційний центр ЄС з реагування на надзвичайні ситуації перебуває в тісному контакті з українською владою на місцях для надання подальшої допомоги в разі необхідності, зазначають у пресрелізі.
Раніше повідомляли, що данський уряд виділив 40 мільйонів данських крон (понад 5 млн євро) на відновлення української енергетичної системи після масованих російських атак на інфраструктуру.
Минулого тижня стало відомо, що Литва передасть Україні обладнання для теплових електростанцій.
Перед цим Сполучені Штати передали низці українських регіонів ще понад сотню генераторів і 13 одиниць техніки для служб надзвичайних ситуацій.
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