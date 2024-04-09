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Фактична ціна реалізації газу в Україні у березні знизилася на 4,6%
12:28 09.04.2024 |
Фактична ціна реалізації (ФЛР) природного газу, з якої розраховується рентна плата на його видобуток в Україні, у березні 2024 року становила 11 тис. 621,27 грн /тис. куб. м, що на 4,6% менше, ніж у лютому (12 тис. 180,3 грн /тис. куб. м), повідомляється на сайті Міністерства економіки.
Відповідно до закону №7732 про внесення змін до розрахунку рентної плати за користування надрами для видобутку природного газу, з 1 серпня 2022 року та до повного скасування заборони на здійснення експорту українського газу розрахунок ренти здійснюється, виходячи з максимальної ціни реалізації із трьох внутрішніх таких цін.
НАК " Нафтогаз України" та його "дочки" за результатами закупівлі газу українського видобутку на організованих товарних ринках (ОТР – УЕБ, УІБ, УМВБ) не укладали договори купівлі-продажу газу у лютому (на березень).
Середня ціна на основі UA VTP Gas price (середньоарифметичне значення між цінами Bid та Ask у звітах Argus European Natural Gas та ICIS European Spot Gas Market ) – 11 тис. 621,27 грн /тис. куб. м, яка і стала ФЛР.
Як повідомлялося, до ухвалення закону №7732 фактична ціна реалізації газу розраховувалася як середньоарифметичне значення митної вартості імпорту та котирувань на нідерландському газовому хабі ТТF.
Перегляд податкового законодавства влітку 2022 року пов'язаний із значним на той момент зростанням спотових цін у Європі, забороною експорту українського газу та зменшенням споживання всередині країни. Це призвело до того, що видобуток для багатьох компаній став збитковим, оскільки ціна реалізації в Україні значно нижча від європейських цін.
До березня 2022 року газова рента вираховувалася лише з митної вартості імпорту.
|2023
|грн /тис. куб. м
|січень
|23 723,43
|лютий
|20 727,73
|березень
|18 680,83
|квітень
|14 382,34
|травень
|11 163,77
|червень
|10 742,81
|липень
|10 833,33
|серпень
|12 500,00
|вересень
|14 849,72
|жовтень
|15 196,24
|листопад
|14 380,68
|грудень
|13 595,70
|2024
|січень
|12 738,16
|лютий
|12 180,30
|березень
|11 621,27
Дані: Мінекономіки
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