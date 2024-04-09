Фінансові новини
- |
- 09.04.24
- |
- 23:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Росія вночі вдарила по енергосистемі України: постраждали дві високовольтні підстанції
11:29 09.04.2024 |
Росія вночі 9 квітня знову вдарила по енергосистемі України. Були пошкоджені дві високовольтні підстанції в Полтавській та Львівській областях, повідомляється в ранковому зведенні Міністерства енергетики.
"Вночі ворог атакував високовольтну підстанцію на Полтавщині - на території виникло загоряння, яке було ліквідовано силами ДСНС, постраждалих немає. Є пошкодження обладнання. Також була атакована високовольтна підстанція на Львівщині - зафіксовано займання обладнання. Постраждалих немає. Триває огляд і уточнення наслідків нічних атак", - повідомило міністерство.
У Дніпропетровській області через бойові дії одночасно відключилися дві високовольтні повітряні лінії, через що без електроенергії тимчасово залишився промисловий обʼєкт.
Загалом завдяки теплій та сонячній погоді в Україні поки що немає дефіциту електроенергії.
Удень 8 квітня навіть був профіцит, надлишки якого постачались до Польщі (699 МВт-год), а оператору системи передачі довелося обмежити виробництво електроенергії з відновлювальних джерел (8531 МВт-год).
Проте вже ввечері в період пікового споживання Україні довелося екстрено імпортувати електроенергію з Польщі, Румунії та Словаччини (800 МВт-год).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін змінив четвертого керівника Бюро економічної безпеки за рік
ТОП-НОВИНИ
|Голова СБУ відсторонив керівника департаменту кібербезпеки Вітюка на час перевірки обставин, оприлюднених журналістами «Слідство-інфо»
|Атака на Борисоглєбський навчальний авіаційний центр - це операція ГУР, - джерела
|Схвалений комітетом Ради законопроєкт Кабміну про перезавантаження БЕБ зазнав критики й після оновлення
|Комітет Ради визначив штрафи за ухиляння від мобілізації
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Мінфін знизив ставки 13-24-міс. ОВДП ще на 0,1-0,15 п.п.
|ГУР: Росіяни зімітували удар FPV-дронами оп ЗАЕС нібито «з боку України»
|До місцевих бюджетів у І кварталі надійшли майже ₴98 мільярдів податків
|Фонд підтримки енергетики України за два роки зібрав понад €410 мільйонів
|Інфляція в Україні в березні 2024 р. зросла на 0,5%, але в річному вираженні впала до 3,2% - Держстат
|Митниця пояснила правила ввезення безпілотників та товарів подвійного використання
|Кабмін визнав медичний транспорт від партнерів гуманітарною допомогою, яку ввозитимуть за декларативним принципом - Шмигаль
Бізнес
|Qualcomm тестує другу ARM SoC для Windows - Snapdragon X Plus
|У США судитимуть китайську компанію Huawei за оману
|Samsung інвестує $44 млрд (замість $17 млрд) у виробництво чипів в Техасі
|Google може зробити пошук платним — преміальні варіанти використовуватимуть ШІ
|За розширені оновлення безпеки Windows 10 компаніям доведеться платити від $61 за перший рік
|Microsoft та Quantinuum заявили про «прорив» у квантових обчисленнях — 14 тис. експериментів без помилок
|Попит на нові вантажівки в Україні за рік зріс на третину