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АНАЛІТИКА

Росія вночі вдарила по енергосистемі України: постраждали дві високовольтні підстанції

 

Росія вночі 9 квітня знову вдарила по енергосистемі України. Були пошкоджені дві високовольтні підстанції в Полтавській та Львівській областях, повідомляється в ранковому зведенні Міністерства енергетики.

"Вночі ворог атакував високовольтну підстанцію на Полтавщині - на території виникло загоряння, яке було ліквідовано силами ДСНС, постраждалих немає. Є пошкодження обладнання. Також була атакована високовольтна підстанція на Львівщині - зафіксовано займання обладнання. Постраждалих немає. Триває огляд і уточнення наслідків нічних атак", - повідомило міністерство.

У Дніпропетровській області через бойові дії одночасно відключилися дві високовольтні повітряні лінії, через що без електроенергії тимчасово залишився промисловий обʼєкт.

Загалом завдяки теплій та сонячній погоді в Україні поки що немає дефіциту електроенергії.

Удень 8 квітня навіть був профіцит, надлишки якого постачались до Польщі (699 МВт-год), а оператору системи передачі довелося обмежити виробництво електроенергії з відновлювальних джерел (8531 МВт-год).

Проте вже ввечері в період пікового споживання Україні довелося екстрено імпортувати електроенергію з Польщі, Румунії та Словаччини (800 МВт-год).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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