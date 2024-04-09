Данія перерахує в Фонд підтримки енергетики майже EUR6 млн та має намір реалізувати в Україні біогазові проєкти – міністр Аагаард

Данія додасть у Фонд підтримки енергетики майже EUR6 млн та розглядає можливість реалізації біогазових проєктів в Україні, передає Енергореформа.

Про це повідомив міністр клімату, енергетики та комунальних послуг цієї країни Ларс Аагаард Мьоллер.

"Сьогодні ми надаємо EUR5,8 млн. Україна може сама вирішити, як ці гроші витратити. Важлива задача це прожити наступну зиму, і гроші можуть допомогти", - сказав він на зустрічі з міністром енергетики України Германом Галущенком у Києві 8 квітня.

При цьому Ларс Аагаард зазначив, що Україні потрібна підтримка як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі, і Данія активно долучається до неї.

"Данія та Україна співпрацюють в сфері енергетики 10 років, почавши з вітрової енергетики, з централізованого енергопостачання, енергоефективності. Тепер додався ще один компонент - біогаз. Ми знаємо, що багато данських компаній готовіх долучитися до співпраці з Україною у цьому напрямку. Сподіваємося Україна матиме змогу в довгостроковій перспективі бути ефективною в цьому", - висловив сподівання данський міністр.

На уточнююче питання Енергореформи, про які саме проекти йдеться, він зазначив: "Є проекти у Львівській області, ще зарано про них говорити, вони ще в процесі розбудови. Не йдется про те, щоб реалізувати такі проекти вже до зими, але біогаз - це реальні проекти на майбутнє. Бачимо в цьому перспекиву".

Він додав, що посольство Данії в Україні працює над тим, щоб зібрати данські компанії, зацікавлені в інвестиціях в українську економіку.

Зі свого боку Галущенко зазначив, що кошти, які анонсувала Данія в Фонд підтримки енергетики, підуть саме зараз на підготовку до опалювального сезону. Водночас за його словами, проекти, які спрацюють на перспективу, як-то біогазові проекти, важливо почати якомога швидше.

"Головне - почати зараз, щоб швидше їх реалізувати. Дуже добре, що ми сьогодні говоримо з данськими парнерами, з якими співпрацюємо вже десять років, і про реалізацію довгострокових планів, і про нагальні потреби для виживання енергетики", - наголосив глава Міненерго.

Як повідомляла Енергореформа, станом на початок квітня 2024 року за два роки свого існування в Фонд підтримки енергетики було перераховано майже EUR400 млн від Європи та США. Раніше Данія внесла, зокрема, EUR0,55 млн.