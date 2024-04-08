Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна розширить продуктову лінійку зберігання газу в підземних сховищах

 

Енергетичний регулятор України анонсував створення нових продуктів зберігання газу в підземних сховищах (ПСГ) - з різними часовими рамками та умовами використання. Для цього були ухвалена постанова НКРЕКП №631 від 3 квітня 2024 року.

Вона набирає чинності з 1 червня 2024 року.

"Вказані зміни дозволять збільшити дохід від експлуатації сховищ для України при незмінних тарифах. Це вигідно і для європейських споживачів, адже тарифи на зберігання та обслуговування в українських сховищах є нижчими, ніж у країнах-членах ЄС", - повідомив регулятор.

Положеннями постанови передбачено внесення змін до Кодексу газосховищ та Типового договору зберігання в частині:

→ розширення періодів розподілу потужності, зокрема надання можливості замовляти потужність газосховищ на базовий сезон закачування та базовий сезон відбору окремо, а також на декілька місяців в одному році зберігання;

→ скасування кривих закачування/відбору природного газу та запровадження європейської практики надання доступу до газосховищ шляхом розподілу потужності з правом зберігання/закачування/відбору однакового обсягу природного газу протягом кожної газової доби для відповідного періоду розподілу потужності;

→ оптимізації процедури розподілу потужності газосховищ шляхом використання оператором газосховища інформаційної платформи;

→ надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу переважно на умовах використання гарантованої та умовно-гарантованої потужності (мінімум 90% технічної потужності, крім потужності закачування у базовий сезон відбору та потужності відбору у базовий сезон закачування, періоду розподілу потужності на добу наперед);

→ визначення термінів подання заявок на розподіл потужності газосховищ, які співпадатимуть з термінами розподілу потужності на міждержавних з'єднаннях та внутрішніми точками входу/виходу газотранспортної системи.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,8437
  0,1764
 0,45
EUR
 1
 42,0910
  0,2575
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 11:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,7282  0,12 0,31 39,2975  0,10 0,26
EUR 42,0079  0,15 0,35 42,8111  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,9850  0,13 0,35 39,0000  0,14 0,36
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес