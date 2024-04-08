Фінансові новини
- |
- 08.04.24
- |
- 14:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна розширить продуктову лінійку зберігання газу в підземних сховищах
14:24 08.04.2024 |
Енергетичний регулятор України анонсував створення нових продуктів зберігання газу в підземних сховищах (ПСГ) - з різними часовими рамками та умовами використання. Для цього були ухвалена постанова НКРЕКП №631 від 3 квітня 2024 року.
Вона набирає чинності з 1 червня 2024 року.
"Вказані зміни дозволять збільшити дохід від експлуатації сховищ для України при незмінних тарифах. Це вигідно і для європейських споживачів, адже тарифи на зберігання та обслуговування в українських сховищах є нижчими, ніж у країнах-членах ЄС", - повідомив регулятор.
Положеннями постанови передбачено внесення змін до Кодексу газосховищ та Типового договору зберігання в частині:
→ розширення періодів розподілу потужності, зокрема надання можливості замовляти потужність газосховищ на базовий сезон закачування та базовий сезон відбору окремо, а також на декілька місяців в одному році зберігання;
→ скасування кривих закачування/відбору природного газу та запровадження європейської практики надання доступу до газосховищ шляхом розподілу потужності з правом зберігання/закачування/відбору однакового обсягу природного газу протягом кожної газової доби для відповідного періоду розподілу потужності;
→ оптимізації процедури розподілу потужності газосховищ шляхом використання оператором газосховища інформаційної платформи;
→ надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу переважно на умовах використання гарантованої та умовно-гарантованої потужності (мінімум 90% технічної потужності, крім потужності закачування у базовий сезон відбору та потужності відбору у базовий сезон закачування, періоду розподілу потужності на добу наперед);
→ визначення термінів подання заявок на розподіл потужності газосховищ, які співпадатимуть з термінами розподілу потужності на міждержавних з'єднаннях та внутрішніми точками входу/виходу газотранспортної системи.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У МАГАТЕ назвали пошкодження через удари дронів по ЗАЕС
|Не до рейтингів. Чому Зеленський зважився на посилення мобілізації
|Дрони ГУР та ЗСУ атакували три аеродроми в Росії: є знищені та пошкоджені літаки – джерело
|Морозовськ, Єйськ та Енгельс. У Росії масово вибухало в трьох містах з аеродромами
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рівень безробіття в Україні впав до рекордно низького рівня з початку великої війни
|Нафта продовжує дешевшати, Brent торгується біля $90,4 за барель
|Через е-систему у будівельній сфері в І кварталі надали 13,3 тисячі послуг
|Україна розширить продуктову лінійку зберігання газу в підземних сховищах
|Умєров створив аудиторський комітет у Міноборони, в якому працюватимуть представники НАТО
|Загальний обсяг державних земельних активів в Україні становить 806 тисяч гектарів
|ЕКА повідомляє про перший потенційний банк-партнер для інвесткредитів під страховку агентства
Бізнес
|BMW показала майбутнє кросоверів – Vision Neue Klasse X
|Mercedes представив оновлений G-Class
|Середня зарплата новачків в IT складає $600 — статистика
|Ексклюзивів буде менше: новий керівник PlayStation вступив на посаду і реалізовуватиме нову бізнес-стратегію компанії
|США і Британія підписали першу у світі двосторонню угоду з безпеки у сфері технологій штучного інтелекту
|Xiaomi не збирається випускати свій електрокар SU7 за межами Китаю
|ChatGPT відтепер можна використовувати без реєстрації