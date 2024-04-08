Україна розширить продуктову лінійку зберігання газу в підземних сховищах

Енергетичний регулятор України анонсував створення нових продуктів зберігання газу в підземних сховищах (ПСГ) - з різними часовими рамками та умовами використання. Для цього були ухвалена постанова НКРЕКП №631 від 3 квітня 2024 року.

Вона набирає чинності з 1 червня 2024 року.

"Вказані зміни дозволять збільшити дохід від експлуатації сховищ для України при незмінних тарифах. Це вигідно і для європейських споживачів, адже тарифи на зберігання та обслуговування в українських сховищах є нижчими, ніж у країнах-членах ЄС", - повідомив регулятор.

Положеннями постанови передбачено внесення змін до Кодексу газосховищ та Типового договору зберігання в частині:

→ розширення періодів розподілу потужності, зокрема надання можливості замовляти потужність газосховищ на базовий сезон закачування та базовий сезон відбору окремо, а також на декілька місяців в одному році зберігання;

→ скасування кривих закачування/відбору природного газу та запровадження європейської практики надання доступу до газосховищ шляхом розподілу потужності з правом зберігання/закачування/відбору однакового обсягу природного газу протягом кожної газової доби для відповідного періоду розподілу потужності;

→ оптимізації процедури розподілу потужності газосховищ шляхом використання оператором газосховища інформаційної платформи;

→ надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу переважно на умовах використання гарантованої та умовно-гарантованої потужності (мінімум 90% технічної потужності, крім потужності закачування у базовий сезон відбору та потужності відбору у базовий сезон закачування, періоду розподілу потужності на добу наперед);

→ визначення термінів подання заявок на розподіл потужності газосховищ, які співпадатимуть з термінами розподілу потужності на міждержавних з'єднаннях та внутрішніми точками входу/виходу газотранспортної системи.