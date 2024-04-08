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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Галущенко не виключає підвищення тарифу на світло для населення через атаки РФ
10:04 08.04.2024 |
Уряд вивчає різні можливості фінансування ремонту енергооб'єктів. Один із можливих варіантів - підвищення тарифу на електроенергію для населення. Про це міністр енергетики України Герман Галущенко розповів в інтерв'ю Bloomberg.
Галущенко не виключив підвищення тарифу на електроенергію для населення і зазначив, що уряд вивчає різні варіанти фінансування ремонту своїх енергооб'єктів. У червні минулого року після зимових атак Кабмін підвищив ціну на електроенергію майже вдвічі.
"Сьогодні ситуація ще складніша порівняно з минулим роком, оскільки ми втратили багато гідроелектроенергії і змушені проводити планові ремонти атомних блоків", - сказав він.
Міністр наголосив, що руйнування внаслідок атак росіян значні і в електроенергетиці, і в електропередачі.
"Ситуація складна. Ми досі не розуміємо масштаби збитків, оскільки багато об'єктів все ще в руїнах, і ми не можемо до них дістатися", - сказав Галущенко.
Загальні збитки офіційно не підраховані, хоча міністр сказав, що вони вже вимірюються мільярдами гривень і можуть продовжувати зростати. За його словами, масштаби можуть досягти мільярдів доларів.
Галущенко додав, що залежно від ситуації в липні-серпні влада проситиме людей максимально економити.
"Росіяни не можуть викликати повторення відключень 2022 і 2023 років. Навіть у разі величезних збитків ми матимемо базову генерацію, яка покриває від 30% до 50% наших потреб", - сказав міністр.
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