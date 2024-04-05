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Росія за кілька тижнів знищила 80% української теплової генерації, - Шмигаль
16:54 05.04.2024 |
Росія ракетними ударами за останні кілька тижнів вивела з ладу 6 гігават потужностей енергетики України. Зруйновано 80% теплової генерації (ТЕЦ та ТЕС).
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Естонському національному телерадіомовленню.
"На жаль, Росія продовжує енергетичний терор - лише за останні тижні росіяни знищили понад 6 гігават потужностей нашої енергомережі. Це і гідроенергетика, і вугільна енергетика", - сказав він.
За його словами, Росія продовжує бити ракетами по енергетичним об'єктам, знищує трансформатори, генератори.
"На жаль, фактично у теплогенерації знищили 80%", - сказав Шмигаль.
Удари по енергетичній інфраструктурі
Останніми тижнями російська армія відновила удари по енергетичній інфраструктурі.
Як заявив президент України Володимир Зеленський, росіяни своїми комбінованими повітряними ударами по території України зараз намагаються завдати якомога більше руйнувань енергетичному сектору країни.
Росія застосовує нову тактику для ударів по енергетиці. Москва почала більш ретельно та "винахідливо" планувати атаки. Росіяни зменшили інтервал між ударами і комбінують різні засоби ураження в залпі. Спочатку йде "рій" "шахедів", далі - Х-101, ракети С-300 і значна частина балістичних та надзвукових ракет - "Іскандерів-М", Х-22 та "Кинжалів". Крім того, атаки проводяться у нічний час, що, з одного боку, має ускладнити фіксацію повітряних цілей нашим підрозділам ППО, з іншого - посіяти психологічне та фізичне виснаження серед цивільного населення.
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