Фінансові новини
- |
- 05.04.24
- |
- 16:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
На одному з атомних енергоблоків розпочали плановий ремонт - Укренерго
14:19 05.04.2024 |
Один із українських атомних енергоблоків вивели у плановий ремонт.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.
«Виведено в плановий ремонт один енергоблок на атомній станції. Сонячна погода сприяє роботі електростанцій на ВДЕ», - йдеться у повідомленні.
Імпорт електроенергії 5 квітня запланований здебільшого у ранкові та вечірні години з Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови загальним обсягом 6 776 МВт-год.
Експорт не планується.
Як повідомлялося, внаслідок російського обстрілу вранці 4 квітня відключилася одна із ліній, яка забезпечує зовнішнє енергопостачання на Запорізькій атомній електростанції.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ВАКС заарештував з альтернативою застави в 30 млн грн ексрадника Офісу президента, підозрюваного в організації розкрадання коштів УЗ
|ЗМІ: Голосування за допомогу Україні в Конгресі США можуть перенести ще на кілька тижнів
|Україна уклала безпекову угоду з Фінляндією
|Великі зміни. Мобілізація в Україні буде по-новому, змінять правила й для військових
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ціни на нафту тримаються на максимумах із жовтня, Brent піднімалася вище $91 за барель
|У березні до держбюджету надійшло акцизного податку на понад 9 мільярдів
|АРМА змінює управителя 126 об'єктами нерухомості через неналежне управління активом
|В управління АРМА передали ще понад ₴23 мільйони з рахунків компаній, власниками яких є росіяни
|На одному з атомних енергоблоків розпочали плановий ремонт - Укренерго
|Блокада кордону: Нацбанк оцінив втрати імпорту товарів у лютому до $400 мільйонів
Бізнес
|Xiaomi не збирається випускати свій електрокар SU7 за межами Китаю
|ChatGPT відтепер можна використовувати без реєстрації
|Telegram запустив монетизацію для власників каналів, в Україні вона не працює
|OpenAI оголосила про нову технологію клонування голосу з 15-секундного аудіо
|Ілон Маск представив оновленого ШІ Grok-1.5
|Модель ШІ Claude 3 від Anthropic випередила GPT-4 у рейтингу Chatbot Arena
|США посилюють стандарти викидів парникових газів для великовантажних автомобілів