На одному з атомних енергоблоків розпочали плановий ремонт - Укренерго

Один із українських атомних енергоблоків вивели у плановий ремонт.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.

«Виведено в плановий ремонт один енергоблок на атомній станції. Сонячна погода сприяє роботі електростанцій на ВДЕ», - йдеться у повідомленні.

Імпорт електроенергії 5 квітня запланований здебільшого у ранкові та вечірні години з Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови загальним обсягом 6 776 МВт-год.

Експорт не планується.

Як повідомлялося, внаслідок російського обстрілу вранці 4 квітня відключилася одна із ліній, яка забезпечує зовнішнє енергопостачання на Запорізькій атомній електростанції.