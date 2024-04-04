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АНАЛІТИКА

Укренерго врятувало половину обладнання підстанцій завдяки пасивному захисту

 

НЕК "Укренерго" продовжить розбудову систем пасивного захисту підстанцій, адже під час останніх масованих атак ворога завдяки їм вдалося врятувати не менше половини обладнання.

Про це в коментарі Укрінформу заявив голова правління компанії Володимир Кудрицький.

"Захист себе виправдав, врятували не менше половини об'єктів від руйнування протягом цієї серії атак", - сказав Кудрицький.

Крім того, Укренерго планує й далі нарощувати системи пасивного захисту.

"Це не одноразовий процес, і не швидкий. Це величезні конструкції, облаштування яких вимагає величезних і фінансових, і людських ресурсів", - пояснив очільник компанії.

Він також повідомив, що блокування польського кордону не має критичного впливу на постачання обладнання для Укренерго.

"Не буду говорити за всіх колег з енергетичного сектору, буду говорити тільки за Укренерго. Наші контракти здебільшого виконуються без затримок на кордоні", - зазначив Кудрицький.

За його словами, після останньої серії масованих атак Укренерго збільшило обсяг своїх замовлень, щоб компенсувати пошкоджене внаслідок ударів обладнання. Компанія має змогу постійно й ритмічно поповнювати свої запаси для проведення відновлювальних робіт.

Як повідомлялося, із 22 березня Росія поновила масовані атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Через ракетні та дронові удари постраждали теплоелектростанції, ДніпроГЕС та високовольтні підстанції.
 

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