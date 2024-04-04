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АНАЛІТИКА

Уряд оновив конкурсну комісію НКРЕКП: незабаром почнеться відбір нових членів

 

Уряд оновив склад конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів НКРЕКП. Найближчим часом почнеться конкурсний відбір двох нових членів НКРЕКП.

Про це йдеться у релізі на урядовому порталі.

До складу комісії включено:

* Єрмілова Сергія Федоровича.
* Костромова Олексія Валерійовича.
* Підкоморну Юлію Анатоліївну.

Виведено зі складу комісії:

* Рябчина Олексія Михайловича.
* Голікову Світлану Веніамінівну.
* Прохоренка Олега Васильовича.

Таким чином, за словами голови Комітету ВР з питань енергетики Андрія Геруса, разом із чинними членами конкурсної комісії Ткаченко Андрієм та Дубовським Олексієм комісія повністю сформована у складі 5 учасників. Відтак, найближчим часом почнеться конкурсний відбір двох членів НКРЕКП, який має бути завершений до липня.

Нагадаємо:

Новим головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг обрано Валерія Тарасюка.

22 лютого 2024 року закінчився дворічний термін повноважень голови Нацкомісії з регулювання енергоринку та комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтина Ущаповського. Нового голову НКРЕКП оберуть шляхом таємного голосування.
За матеріалами: Економічна правда
 

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