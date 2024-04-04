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Уряд оновив конкурсну комісію НКРЕКП: незабаром почнеться відбір нових членів
15:59 04.04.2024 |
Уряд оновив склад конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів НКРЕКП. Найближчим часом почнеться конкурсний відбір двох нових членів НКРЕКП.
Про це йдеться у релізі на урядовому порталі.
До складу комісії включено:
* Єрмілова Сергія Федоровича.
* Костромова Олексія Валерійовича.
* Підкоморну Юлію Анатоліївну.
Виведено зі складу комісії:
* Рябчина Олексія Михайловича.
* Голікову Світлану Веніамінівну.
* Прохоренка Олега Васильовича.
Таким чином, за словами голови Комітету ВР з питань енергетики Андрія Геруса, разом із чинними членами конкурсної комісії Ткаченко Андрієм та Дубовським Олексієм комісія повністю сформована у складі 5 учасників. Відтак, найближчим часом почнеться конкурсний відбір двох членів НКРЕКП, який має бути завершений до липня.
Нагадаємо:
Новим головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг обрано Валерія Тарасюка.
22 лютого 2024 року закінчився дворічний термін повноважень голови Нацкомісії з регулювання енергоринку та комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтина Ущаповського. Нового голову НКРЕКП оберуть шляхом таємного голосування.
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