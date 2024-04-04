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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Росіяни вперше прицільно вдарили по сонячній електростанції у тилу - Укренерго
13:59 04.04.2024 |
Росіяни 3 квітня вперше прицільно атакували тилову сонячну електростанцію..
Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький під час пресконференції у Медіацентрі Україна-Укрінформ.
"Вчора ворог прицільно атакував сонячну електростанцію. Це перший, принаймні на моїй пам'яті, випадок цілеспрямованої атаки на об'єкт відновлюваної енергетики", - сказав Кудрицький.
Він уточнив, що йдеться не про атаку в межах зони бойових дій, а саме про удар по тиловій СЕС.
Кудрицький повідомив, що внаслідок потепління загальне споживання електроенергії падає, тому гострого дефіциту в енергосистемі не спостерігається. При цьому відбувається сезонне зростання виробництва електрики на СЕС.
Як повідомлялося, росіяни наростили інтенсивність атак на об'єкти енергетики порівняно з минулою серією масованих ударів по енергосистемі.
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