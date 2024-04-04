Росіяни вперше прицільно вдарили по сонячній електростанції у тилу - Укренерго

Росіяни 3 квітня вперше прицільно атакували тилову сонячну електростанцію..

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький під час пресконференції у Медіацентрі Україна-Укрінформ.

"Вчора ворог прицільно атакував сонячну електростанцію. Це перший, принаймні на моїй пам'яті, випадок цілеспрямованої атаки на об'єкт відновлюваної енергетики", - сказав Кудрицький.

Він уточнив, що йдеться не про атаку в межах зони бойових дій, а саме про удар по тиловій СЕС.

Кудрицький повідомив, що внаслідок потепління загальне споживання електроенергії падає, тому гострого дефіциту в енергосистемі не спостерігається. При цьому відбувається сезонне зростання виробництва електрики на СЕС.

Як повідомлялося, росіяни наростили інтенсивність атак на об'єкти енергетики порівняно з минулою серією масованих ударів по енергосистемі.