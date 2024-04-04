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АНАЛІТИКА

Польща у середу забрала надлишки електрики з української енергосистеми

 

Через профіцит в енергосистемі 3 квітня Польща надавала Україні аварійну допомогу з 10:30 до 16:30, забираючи надлишок електроенергії обсягом 1500 МВт-год.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.

Зазначається, що вітряна та ясна погода сприяла роботі станцій на відновлювальних джерелах.

"Для підтримки балансу між споживанням та виробництвом й операційної безпеки енергосистеми, у відповідь на запит Укренерго, польський оператор енергосистеми PSE, з 10:30 до 16:30 надавав аварійну допомогу, терміново купуючи надлишки української електроенергії загальним обсягом 1500 МВт-год.", - йдеться у повідомленні.

Крім того, для підтримки балансу між споживанням та виробництвом електрики з 10:27 до 14:10 обмежувалась робота об'єктів ВДЕ, в окремі години - потужністю до 864 МВт.

Повідомляється, що станом на ранок 4 квітня застосовані обмеження споживання електроенергії на Харківщині. На Криворіжжі продовжують діяти обмеження споживання для промисловості.

Ремонтні бригади Укренерго повернули в роботу частину пошкодженого російськими ударами обладнання в східному регіоні. Ремонтні роботи тривають цілодобово.

Імпорт електроенергії 4 квітня запланований здебільшого у ранкові та вечірні години з Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови загальним обсягом 5 042 МВт-год.

Експорт не планується.

Як повідомлялося, внаслідок російського обстрілу вранці 4 квітня відключилася одна із ліній, яка забезпечує зовнішнє енергопостачання на Запорізькій атомній електростанції.
 

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