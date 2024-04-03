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Збалансованій роботі енергосистеми сприяє імпорт електрики з Європи - Укренерго
10:56 03.04.2024 |
Один із факторів відсутності дефіциту в енергосистемі після 22 березня є імпорт електроенергії з європейських країн.
Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".
"Відсутності дефіциту в системі зараз сприяє, окрім зниженого споживання при теплій погоді та роботі українських електростанцій, також імпорт із 5 сусідніх країні: Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови. Зараз міждержавний перетин між Україною і ЄС завантажений в години максимуму на 1300-1500 МВт в напрямку імпорту, що надає суттєву підтримку українській енергосистемі під час постійних обстрілів енергетики", - повідомили в Укренерго.
Зокрема, 26 березня Україна імпортувала рекордні обсяги європейської електрики - 18 тис. МВт-год. Крім того, Укренерго також декілька разів залучало аварійну допомогу з Польщі, що дало можливість «підстрахувати» роботу українських електростанцій, які відновлюються після атак.
У компанії зазначили, що основною ціллю атак росіян з 22 березня є тепло- та гідроелектростанції, а також високовольтні підстанції «Укренерго» в окремих регіонах - зокрема, на Харківщині, Дніпропетровщині, Одещині, Запоріжжі та Хмельниччині.
Укренерго станом на 2 квітня вдалося зняти обмеження споживання в усіх постраждалих регіонах крім Харкова та Кривого Рогу (де обмежене енергопостачання промисловості). Наголошується, що обмеження є наслідком атак на енергетичну інфраструктуру, зараз тривають аварійно-відновлювальні роботи в мережі.
Як повідомлялося, із 22 березня Росія поновила масовані атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Через ракетні та дронові удари постраждали теплоелектростанції, ДніпроГЕС та високовольтні підстанції.
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