Міненерго відзвітувало про збільшення видобутку вугілля на 24%

Видобуток вугілля на державних шахтах впродовж кількох місяців перевищує довоєнні показники. Так, із початку року обсяги видобутку зросли на понад 24%.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

За його даними, якщо в березні 2022 року на державних вугледобувних підприємствах було видобуто 173 тис.і тонн і ця цифра протягом тривалого часу зменшувалася, то у січні 2024 року видобуток склав 178 тис. тонн вугілля, у лютому - 197 тис. тонн, а за підсумками березня видобуток склав 221 тис. тонн - це на 24% більше, ніж у січні.

Зросли і середньодобові показники видобутку. Якщо у вересні вугільники в середньому видобували за добу 4,1 тис. тонн, то вже в березні - 7,1 тис. тонн.

Також у Міненерго зазначили, що на кінець березня на складах ТЕЦ і ТЕС було накопичено майже 1,21 млн тонн вугілля, що на 508 тис. тонн більше, ніж передбачалося планом.

Як повідомлялося, раніше колишній гендиректор ПАТ "Центренерго" Володимир Єгоров розповідав, що видобуток вугілля на державних шахтах за 2020-2022 роки впав більш ніж удвічі - до близько 2 млн тонн на рік, а ціна вугілля при цьому зросла в чотири рази - з 1800 до 4230 грн за тонну без ПДВ та транспортування.

За даними Міненерго, у 2020 році видобуток рядового вугілля держшахтами склав 5,2 млн тонн, у 2021 - 5,6 тис. тонн. Дані про видобуток у 2022 році міністерство не оприлюднило.