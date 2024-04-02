Фінансові новини
- |
- 02.04.24
- |
- 11:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Дефіциту е/е немає, у Харкові залишаються запроваджені після обстрілів РФ погодинні графіки - Міненерго
10:49 02.04.2024 |
Дефіциту в енергосистемі немає, погодинні відключення через мережеві обмеження, як і раніше, передбачаються у Харкові, повідомило Міністерство енергетики України.
Згідно з його оновленням у телеграм-каналі у вівторок, в аварійний ремонт через технічну несправність на одній із ТЕС виведено енергоблок.
У понеділок через сонячну погоду і, відповідно, інтенсивне вироблення електроенергії СЕС протягом дня НЕК "Укренерго" зменшувала навантаження об'єктів ВДЕ сумарною величиною 1264 МВт-год.
Крім того, повідомляється, що після атаки ворожого безпілотника сталося займання обладнання на одній із високовольтних підстанцій на Кіровоградщині, а в Дніпропетровській області під час повітряної тривоги відключалася повітряна лінія 330 кВ. Організовано ремонтні роботи.
Під час планового огляду однієї з повітряних ліній 750 кВ біля опори виявили уламки ракет. Їх вилучили працівники ДСНС. Лінія ремонту не потребує.
На Донеччині внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено електромережу, що живить одну з шахт, підприємство не працює.
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії - 10 867 МВт-год (у понеділок було 14 296 МВт-год). Експорт, що відновився в незначних обсягах в останні два дні, знову не передбачається.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|БПЛА атакували підприємства в Єлабузі та Нижньокамську, на території Татарстану
|Голова АМКУ Кириленко після розслідування Схем задекларував квартиру бабусі на 200 кв. м
|Зміни з 1 квітня: хто отримає нові виплати і що буде з тарифами
|Джонсон пообіцяв поставити на голосування допомогу Україні, - глава комітету Конгресу США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Міненерго відзвітувало про збільшення видобутку вугілля на 24%
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 02.04.24
|Дефіциту е/е немає, у Харкові залишаються запроваджені після обстрілів РФ погодинні графіки - Міненерго
|Україна збільшила виробництво дронів, що уражають цілі за 1000 км
|USAID надало Україні генератори, теплоенергетичні когенераційні установки та машини екстреної допомоги
|Під ударом ворожих БПЛА була енергетична інфраструктура Дніпропетровщини та Кіровоградщини
|Нафта зростає на очікуваннях збільшення попиту та на тлі зростання проблем на Близькому Сході
Бізнес
|Intel і Microsoft оголошують стратегічне партнерство для конкуренції з Apple
|Виробництво напівпровідників у Південній Кореї зросло найбільше з 2009 року
|Infiniti презентував новий позашляховик QX80
|Експерти застерігають від використання «Peer-to-Peer Login» в Telegram
|Дуров анонсував нову функцію у Telegram для користувачів з України, РФ та Білорусі
|Відтепер кожна з федеральних агенцій США має призначити «головного по ШІ»
|Peugeot презентувала нове покоління кросовера 5008