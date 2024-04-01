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У всіх областях скасували аварійні відключення світла, графіки діють лише у Харкові – Міненерго
10:38 01.04.2024 |
Станом на ранок 1 квітня аварійні відключення електроенергії не застосовуються. Діють графіки погодинних обмежень у Харкові та мережеві обмеження споживання для промисловості у Криворізькому районі.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.
"Дефіциту електроенергії немає. Планується комерційний імпорт. Учора фіксувався профіцит у системі - через сонячну погоду та відповідно інтенсивний виробіток електроенергії СЕС протягом дня НЕК "Укренерго" зменшував навантаження об'єктів ВДЕ сумарною величиною 1739 МВт*год", - йдеться у повідомленні.
Наразі енергосистема працює стабільно та збалансовано, наголосили у відомстві.
Водночас у Міненерго уточнили, що на високовольтній підстанції у Запорізькій області зафіксовано вибухи БПЛА. Є пошкодження обладнання.
У результаті бойових дій пошкоджено газопровід середнього тиску до будівлі пожежної частини у Харківському районі. Без газопостачання залишилась частина населеного пункту та комунально побутовий об'єкт.
"Через технологічні порушення відключилось обладнання на підстанції на Одещині, внаслідок чого знеструмлювались споживачі у м. Одеса. Протягом трьох годин усіх споживачів заживлено", - зазначили у міністерстві.
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