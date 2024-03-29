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АНАЛІТИКА

Галущенко задекларував 4,3 млн грн доходів за 2023 рік

 

Міністр енергетики Герман Галущенко вказав 4 млн 264 тис. 524 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2023 рік.

Зокрема, у 2023 році заробітна плата склала 1 168 524 грн і дохід від відчуження нерухомого майна - 3 096 000 грн.

Також він вказав у декларації 3,8 млн грн, $63,8 тис., 14 євро на банківських рахунках, 815 тис. грн і $184,5 тис. готівкою.

Згідно з декларацією, міністр володіє будинком (319,7 кв. м) і трьома земельними ділянками (1 885, 2 112 і 927 кв. м) у Київській області, квартирою (45,5 кв. м) у Києві.

Як повідомлялося, Галущенко задекларував 287 тис. грн доходів за 2019 рік, 5,1 млн грн доходів за 2020 рік, 2,5 млн грн доходів за 2021 рік і 1 млн грн доходів за 2022 рік.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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