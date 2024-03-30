Фінансові новини
- |
- 30.03.24
- |
- 00:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Укренерго запровадило графіки аварійних відключень у семи областях
22:19 29.03.2024 |
В Сумській області внаслідок російських обстрілів енергетичної системи України вводяться графіки аварійних відключень електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України та Сумську обласну військову адміністрацію.
Як зазначили в ОВА, рішення щодо графіків відключень світла у регіоні застосовуються за вказівкою НЕК "Укренерго»".
"Наразі вживаються усі необхідні заходи щодо стабілізації ситуації та відновлення електропостачання в нашій державі", - передали в адміністрації.
Дізнатися такі графіки можна на ресурсах АТ "Сумиобленерго" за цим посиланням.
В обленерго додали, що наразі аварійно вимкнені споживачі 1-3 черг.
Разом з там в Міненерго інформують у звіті про енергетичну ситуацію станом на сьогоднішній вечір про сім регіонів, у яких діють відключення світла. Зокрема, йдеться про:
* Дніпропетровську,
* Запорізьку,
* Кіровоградську,
* Харківську,
* Сумську,
* Полтавську,
* Донецькі області.
В заяві міністерства вказується, що там введено погодинні та аварійні відключення споживачів через пошкодження системи передачі та генерації електроенергії.
Яка ситуація в областях, де діють графіки
* В Міненерго розповіли, що у Дніпропетровській області застосовуються графіки обмежень, відключено 50,1 тисячі побутових та промислових споживачів.
* У Донецькій області через бойові дії вимикалися 7 населених пунктів, загалом - майже 6 тисяч споживачів. Ремонтні бригади заживили 4,2 тисячі споживачів. У регіоні застосовуються аварійні відключення на період вечірнього максимуму.
* В Запорізькій області застосовуються аварійні відключення - обмежується елктроспоживання підприємств, побутових споживачів не знеструмлювали.
* У Кіровоградській області з 14:30 запрацювали аварійні відключення - без світла 48,3 тисячі споживачів.
* У Полтавській області застосовуються аварійні відключення на період вечірнього максимуму навантаження.
* У Сумській області через бойові дії залишаються знеструмленими 5,5 тисячі споживачів у 66 населених пунктах. У регіоні застосовуються аварійні відключення на період вечірнього максимуму.
* У Харківській області через бойові дії знеструмлювалися 3 тисячі споживачів, а загалом через ворожі обстріли знеструмлено 18,3 тисячі абонентів. В області - графіки погодинних відключень для 289 тисяч споживачів.
Удари РФ по енергооб'єктах і відключення світла в Україні
Нагадаємо, війська РФ у ніч проти 29 березня випустили по Україні 60 дронів-камікадзе та 39 ракет різних типів. Силами і засобами ППО ЗСУ були знищені 56 безпілотників та 29 ракет ворога.
Ворожий удар знову був націлений на енергетику. Окупанти атакували три ТЕС в Україні, внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання. Також були атаковані об'єкти критичної інфраструктури у Дніпропетровській, Черкаській, Львівській та Івано-Франківській областях.
За словами прем‘єр-міністра Дениса Шмигаля, сьогоднішній удар знову доволі сильно пошкодив обладнання. За його словами, через російську атаку, Україна почала імпортувати електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови, аби система працювала стабільно.
Раніше сьогодні "Укренерго" доручило операторам застосувати графіки відключень світла у трьох областях, а саме у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській. Крім того, 29 березня у Харкові оновили графіки відключень світла, які діятимуть з 1 по 7 квітня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський звільнив кілька заступників Єрмака
|Україна та США домовилися про відтермінування виплат за держборгом
|ППО знищила за ніч 84 повітряні цілі: 58 «шахедів» і 26 ракет, які атакували Україну - командувач Повітряних сил
|ВВП України зріс у 2023 р. на 5,3% - Держстат
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Петиція про обмеження роботи онлайн-казино: Зеленський доручив зібрати аналітику
|Експорт IT-послуг у лютому знизився на 5% у порівнянні з 2023 роком
|Уряд створив Офіс розвитку індустріальних парків
|Уряд скасував застарілі вимоги до бізнесу щодо печаток
|ЄБА просить розширити визначення територій активних бойових дій для податкових пільг
|Кабмін затвердив порядок ведення Єдиного держреєстру нормативно-правових актів
Бізнес
|Місто в Каліфорнії використовує ШІ для виявлення таборів бездомних
|США просять союзників посилити обмеження щодо виробництва чипів у Китаї
|У Нідерландах відкрили найдовший у Європі прототип hyperloop
|Електромобілі китайського виробництва цього року займуть 25% ринку ЄС – FT
|Tesla демонструватиме систему допомоги водієві під час кожного продажу авто в США
|В очікуванні X Elite: Google створив Chrome для ноутбуків з процесорами Snapdragon
|Nissan планує випустити 16 нових електрифікованих автомобілів до 2026 року