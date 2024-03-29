Канівська та Дністровська ГЕС: Зеленський назвав головні цілі нічної ракетної атаки

Цілями російської масованої атаки в ніч на п'ятницю стали Канівська та Дністровська ГЕС.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив на своєму каналі у Telegram за підсумками Ставки.

"Цієї ночі свідомими цілями ворога стали Канівська та Дністровська ГЕС. Країна-терорист хоче повторення екологічної катастрофи на Херсонщині. Тепер під загрозою не лише Україна, а й Молдова. Вода не зупиниться перед прикордонними стовпами, як не зупиниться і російська війна, якщо разом і вчасно не зупинити її в Україні", - написав президент.

Зеленський додав, що на Ставці обговорили найбільш дієві способи фізичного захисту та їх упровадження на інших об'єктах, а також контракти на постачання зброї та боєприпасів.

"На перший план вийшла потреба в ППО. Через інтенсивність російських обстрілів необхідно швидше поповнювати запаси. Доручив посилити роботу з партнерами. Розраховуємо на їхню швидку реакцію", - зазначив голова держави.

Як повідомлялося, раніше Міністерство енергетики закликало всі органи державної влади та місцевого самоврядування, державні та приватні підприємства та компанії, представників ЗМІ та експертів, а також усіх українців не оприлюднювати інформацію про об'єкти енергетики, які зазнали пошкоджень внаслідок російських ударів.

В ніч на 29 березня росіяни завдали чергової масованої комбінованої атаки по енергетичних об'єктах. Внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах. Зокрема, окупанти атакували три ТЕС енергохолдингу ДТЕК.

Загалом пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок атаки зафіксовано у Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій областях.

За даними ЗСУ, під час чергової масованої атаки на обʼєкти енергетики окупанти використали 99 засобів повітряного ураження. 84 було збито силами ППО: 58 "Шахедів" та 26 ракет.