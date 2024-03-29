Фінансові новини
- |
- 29.03.24
- |
- 12:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
Енергосистема витримала нічний удар Росії по електростанціях — Укренерго
12:38 29.03.2024 |
Енергосистема працює збалансовано попри нічний удар Росії по електростанціях. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
Унаслідок нічної масованої атаки постраждали теплові та гідроелектростанції, а також високовольтні лінії електропередачі 330 кВ.
Через наслідки нічної атаки обмежено споживання електроенергії лише на Криворіжжі. Там із ночі діють аварійні відключення.
До вечора у разі зростання споживання можливі аварійні відключення в областях східного та дніпровського регіонів, попереджають в Укренерго.
На Харківщині, де вже кілька діб діють графіки відключень, вночі споживання не обмежувалося. Але вранці зі зростанням споживання Укренерго було змушене вжити заходів обмеження. Наразі згідно з графіками погодинних відключень знеструмлено близько 200 000 споживачів.
Дефіцит електроенергії не прогнозується. Грозовий фронт, що проходить Україною, сприяє роботі вітрових електростанцій. На теплових електростанціях включено в роботу три енергоблоки.
Сильний вітер та дощ завдали суттєвих пошкоджень мережам обленерго - на ранок знеструмлено понад 200 населених пунктів у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій областях. З інших причин знеструмлено 374 населені пункти.
Вчора, 28 березня, в енергосистемі в години активної роботи сонячних та вітрових електростанцій утворився профіцит. Для збереження балансу між виробництвом та споживанням польський оператор енергосистеми PSE надавав аварійну допомогу, купуючи надлишки української електроенергії загальним обсягом 1600 МВт-год.
Протягом доби імпортується електроенергія з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 11 596 МВт-год. Експорт заплановано до Румунії, Словаччини, Молдови загальним обсягом 11 596 МВт-год.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ППО знищила за ніч 84 повітряні цілі: 58 «шахедів» і 26 ракет, які атакували Україну - командувач Повітряних сил
|ВВП України зріс у 2023 р. на 5,3% - Держстат
|Танкові снаряди, дрони і не тільки. Німеччина передала Україні великий пакет допомоги
|Нове посилення Єрмака та Буданова. Навіщо Зеленський звільнив секретаря РНБО та голову СЗР
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Енергосистема витримала нічний удар Росії по електростанціях — Укренерго
|«Укрнафтобуріння» й АРМА закликають Раду та РНБО вирішити ситуацію із Сахалінським родовищем
|Експорт українським морським коридором за 7 міс. сягнув 33,8 млн тонн - Кубраков
|Укрнафта почала бурити нову нафтову свердловину. Збільшить місячний видобуток на 20%
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 29.03.24
|Україна та США домовилися про відтермінування виплат за держборгом
Бізнес
|Tesla демонструватиме систему допомоги водієві під час кожного продажу авто в США
|В очікуванні X Elite: Google створив Chrome для ноутбуків з процесорами Snapdragon
|Nissan планує випустити 16 нових електрифікованих автомобілів до 2026 року
|Глобальна проблема. Starlink продається на чорних ринках у всьому світі, - Bloomberg
|У Верховній Раді зареєстрували «законопроєкт про регулювання телеграму»
|Закон про цифрові ринки: ЄС перевіряє Google, Apple і Meta
|AMD анонсувала FSR 3.1 та випустила AMD Software Adrenalin Edition 24.3.1 із підтримкою Dragon’s Dogma 2