Енергосистема витримала нічний удар Росії по електростанціях — Укренерго

Енергосистема працює збалансовано попри нічний удар Росії по електростанціях. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Унаслідок нічної масованої атаки постраждали теплові та гідроелектростанції, а також високовольтні лінії електропередачі 330 кВ.

Через наслідки нічної атаки обмежено споживання електроенергії лише на Криворіжжі. Там із ночі діють аварійні відключення.

До вечора у разі зростання споживання можливі аварійні відключення в областях східного та дніпровського регіонів, попереджають в Укренерго.

На Харківщині, де вже кілька діб діють графіки відключень, вночі споживання не обмежувалося. Але вранці зі зростанням споживання Укренерго було змушене вжити заходів обмеження. Наразі згідно з графіками погодинних відключень знеструмлено близько 200 000 споживачів.

Дефіцит електроенергії не прогнозується. Грозовий фронт, що проходить Україною, сприяє роботі вітрових електростанцій. На теплових електростанціях включено в роботу три енергоблоки.

Сильний вітер та дощ завдали суттєвих пошкоджень мережам обленерго - на ранок знеструмлено понад 200 населених пунктів у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій областях. З інших причин знеструмлено 374 населені пункти.

Вчора, 28 березня, в енергосистемі в години активної роботи сонячних та вітрових електростанцій утворився профіцит. Для збереження балансу між виробництвом та споживанням польський оператор енергосистеми PSE надавав аварійну допомогу, купуючи надлишки української електроенергії загальним обсягом 1600 МВт-год.

Протягом доби імпортується електроенергія з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 11 596 МВт-год. Експорт заплановано до Румунії, Словаччини, Молдови загальним обсягом 11 596 МВт-год.