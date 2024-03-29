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Унаслідок атаки РФ пошкоджено енергетичну інфраструктуру в шести областях - Шмигаль
10:00 29.03.2024 |
Унаслідок російської атаки пошкоджено енергетичну інфраструктуру в Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій областях, повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Цієї ночі росія продовжила варварські атаки проти української енергосистеми. Є пошкодження енергетичної інфраструктури в Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій областях. У деяких регіонах було застосовано аварійні відключення", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.
Прем'єр наголосив, що Україні потрібно більше систем ППО, щоб убезпечити критичну інфраструктуру й захистити населення.
"Це головний предмет спілкування з нашими міжнародними партнерами", - підсумував він.
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