Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Росіяни не дають МАГАТЕ доступу для перевірки інформації про військову техніку на ЗАЕС

 

МАГАТЕ знає про повідомлення й фотографії щодо присутності російських військових та техніки в одному з машинних залів Запорізької АЕС, однак експертам агентства не надають повний доступ до всіх зон станції.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в опублікованій на сайті МАГАТЕ заяві його генерального директора Рафаеля Маріано Гроссі.

"МАГАТЕ відомо про інформацію в соціальних мережах та зображення, пов'язані з присутністю військовослужбовців і транспортних засобів всередині одного з машинних залів ЗАЕС", - зазначається у заяві.

Вказується, що про присутність таких транспортних засобів у машинних залах ЗАЕС повідомлялося в попередніх заявах генерального директора МАГАТЕ.

Водночас агентство поскаржилося, що російська окупаційна адміністрація на ЗАЕС не надає "своєчасний та належний" доступ експертам до усієї території станції.

"ЗАЕС досі не забезпечила своєчасний та належний доступ експертів МАГАТЕ до всіх зон, важливих для ядерної безпеки, зокрема, до деяких частин машинного залу, ізоляційних воріт водойми-охолоджувача ЗАЕС та відкритого розподільчого пристрою 330 кВ на сусідній Запорізькій тепловій електростанції", - йдеться у заяві.

Як повідомляв Укрінформ, у соціальних мережах було поширено відео, на якому видно російську військову техніку, розташовану в машинному залі окупованої ЗАЕС.
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,2214
  0,0059
 0,02
EUR
 1
 42,3670
  0,0750
 0,18

Курс обміну валют на вчора, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,9907  0,11 0,28 39,5500  0,09 0,23
EUR 42,2519  0,04 0,11 43,0159  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1350  0,02 0,04 39,1600  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес