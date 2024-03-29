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Росіяни не дають МАГАТЕ доступу для перевірки інформації про військову техніку на ЗАЕС
08:36 29.03.2024 |
МАГАТЕ знає про повідомлення й фотографії щодо присутності російських військових та техніки в одному з машинних залів Запорізької АЕС, однак експертам агентства не надають повний доступ до всіх зон станції.
Як передає Укрінформ, про це йдеться в опублікованій на сайті МАГАТЕ заяві його генерального директора Рафаеля Маріано Гроссі.
"МАГАТЕ відомо про інформацію в соціальних мережах та зображення, пов'язані з присутністю військовослужбовців і транспортних засобів всередині одного з машинних залів ЗАЕС", - зазначається у заяві.
Вказується, що про присутність таких транспортних засобів у машинних залах ЗАЕС повідомлялося в попередніх заявах генерального директора МАГАТЕ.
Водночас агентство поскаржилося, що російська окупаційна адміністрація на ЗАЕС не надає "своєчасний та належний" доступ експертам до усієї території станції.
"ЗАЕС досі не забезпечила своєчасний та належний доступ експертів МАГАТЕ до всіх зон, важливих для ядерної безпеки, зокрема, до деяких частин машинного залу, ізоляційних воріт водойми-охолоджувача ЗАЕС та відкритого розподільчого пристрою 330 кВ на сусідній Запорізькій тепловій електростанції", - йдеться у заяві.
Як повідомляв Укрінформ, у соціальних мережах було поширено відео, на якому видно російську військову техніку, розташовану в машинному залі окупованої ЗАЕС.
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