Фінансові новини
- |
- 29.03.24
- |
- 09:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Під ударом електростанції: в «Укренерго» розповіли про наслідки нічної атаки РФ
08:30 29.03.2024 |
Російські війська сьогодні вночі, 29 березня, завдали ударів по електростанціях у центральному та західному регіонах України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".
"Вночі росіяни під час масованої атаки знову вдарили по енергетичних об'єктах. Були пошкоджені теплові та гідроелектростанції у центральному та західному регіонах", - йдеться у повідомленні "Укренерго".
Наголошується, що на даний момент у Дніпропетровській області застосовані аварійні, а у Харківській - погодинні графіки відключення.
Ситуація зі світлом в Україні
Внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі України графіки відключень діють у Харківській області. Водночас, обмеження можуть застосувати в Одеській, а в Дніпропетровській областях.
Учора, 28 березня, через російські удари по критичній інфраструктурі відбулося засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів.
25 березня виконавчий директор ДПЕК Дмитро Сахарук заявив, що в Україні через удари росіян було пошкоджено 50% генеруючих потужностей. Поки що вони не працюють.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ППО знищила за ніч 84 повітряні цілі: 58 «шахедів» і 26 ракет, які атакували Україну - командувач Повітряних сил
ТОП-НОВИНИ
|ВВП України зріс у 2023 р. на 5,3% - Держстат
|Танкові снаряди, дрони і не тільки. Німеччина передала Україні великий пакет допомоги
|Нове посилення Єрмака та Буданова. Навіщо Зеленський звільнив секретаря РНБО та голову СЗР
|Посли ЄС ухвалили продовження «торговельного безвізу» для України з уточненням
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Сольський про підсумки переговорів з Польщею: ми вдвічі ближче до розблокування кордону
|Росіяни не дають МАГАТЕ доступу для перевірки інформації про військову техніку на ЗАЕС
|Під ударом електростанції: в «Укренерго» розповіли про наслідки нічної атаки РФ
|Міноборони України ініціювало законодавче визначення поняття «кібервійна»
|Уряд розробляє аналог програми «5-7-9» для підтримки приватного ОПК - заступник голови Ощаду
|Польща підтвердила інтерес до будівництва нафтопроводу в Україну
Бізнес
|Nissan планує випустити 16 нових електрифікованих автомобілів до 2026 року
|Глобальна проблема. Starlink продається на чорних ринках у всьому світі, - Bloomberg
|У Верховній Раді зареєстрували «законопроєкт про регулювання телеграму»
|Закон про цифрові ринки: ЄС перевіряє Google, Apple і Meta
|AMD анонсувала FSR 3.1 та випустила AMD Software Adrenalin Edition 24.3.1 із підтримкою Dragon’s Dogma 2
|Більшість ігор для Windows повинні «просто працювати» на майбутніх ноутбуках з процесорами Snapdragon ─ Qualcomm
|CEO NVIDIA Дженсен Хуанг пообіцяв повністю згенеровані ШІ ігри через 10 років