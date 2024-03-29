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АНАЛІТИКА

Під ударом електростанції: в «Укренерго» розповіли про наслідки нічної атаки РФ

 

Російські війська сьогодні вночі, 29 березня, завдали ударів по електростанціях у центральному та західному регіонах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

"Вночі росіяни під час масованої атаки знову вдарили по енергетичних об'єктах. Були пошкоджені теплові та гідроелектростанції у центральному та західному регіонах", - йдеться у повідомленні "Укренерго".

Наголошується, що на даний момент у Дніпропетровській області застосовані аварійні, а у Харківській - погодинні графіки відключення.

Ситуація зі світлом в Україні

Внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі України графіки відключень діють у Харківській області. Водночас, обмеження можуть застосувати в Одеській, а в Дніпропетровській областях.

Учора, 28 березня, через російські удари по критичній інфраструктурі відбулося засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів.

25 березня виконавчий директор ДПЕК Дмитро Сахарук заявив, що в Україні через удари росіян було пошкоджено 50% генеруючих потужностей. Поки що вони не працюють.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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