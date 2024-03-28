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АНАЛІТИКА

Україна хоче побудувати три високовольтні лінії до Польщі

 

Україна зацікавлена у будівництві трьох нових ліній електропередачі (ЛЕП) в Польщу. Про це на брифінгу для медіа під час візиту до Варшави сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Маємо взірцевий кейс будівництва лінії електропередач від Хмельницької АЕС до Жешува. Це поглиблює інтеграцію української енергосистеми з європейською. Ми зацікавлені у будівництві нових транскордонних ліній, зокрема Нововолинська - Хелм, Львівська - Кросно, Дрогобич - Кросно", - сказав український прем'єр.

Разом із будівництвом інтерконнекторів це дозволить посилити енергонезалежність обох країн.

"Росія вже ніколи не диктуватиме свої умови в енергетиці на цьому континенті", - сказав Шмигаль.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Польща
 

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