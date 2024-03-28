У Фонді підтримки енергетики є €40 мільйонів на закупівлю обладнання для пошкоджених енергооб'єктів

У Фонді підтримки енергетики є 40 мільйонів євро, які спрямують на закупівлю обладнання для пошкоджених енергетичних об'єктів.

Про це сказав на брифінгу в Харкові міністр енергетики України Герман Галущенко, передає кореспондент Укрінформу.

"У нас є Фонд підтримки енергетики України. Ми його створили ще у 2022 році, одразу після початку великої агресії. Фонд зібрав більше 400 мільйонів євро, і більшість з тих коштів вже витрачено. На наслідки цього конкретного обстрілу зараз є більше 40 мільйонів євро. Ми почнемо зараз всі закупівлі, збираємо, верифікуємо потреби", - зазначив Галущенко.

Він наголосив, що допомогу отримають і приватні компанії, що пришвидшить відновлення.

Галущенко зауважив, що енергетичне обладнання потребує тривалого терміну виробництва, крім того, ключові виробники такого обладнання мають графік замовлень і, відповідно, графіки виробництва та постачання.

"І ми, звичайно, маємо досвід, вже коли ми зверталися і просили посунути черги під певний тип обладнання. Наші партнери всі з розумінням ставилися, міністри енергетики включалися - вони допомагали це робити з власними виробниками в певних країнах. Але це складний процес. Сьогодні, безумовно, ключове - це максимально швидко розібрати всі завали, отримати доступ до всього обладнання і тоді чітко оцінити, який рівень пошкодження", - сказав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, 22 березня РФ завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі України, використавши 150 засобів ураження.