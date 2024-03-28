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Україна запевняє газових трейдерів у безпеці сховищ після удару ракети, - Bloomberg
23:02 27.03.2024 |
Україна прагне переконати європейських торговців природним газом у тому, що зберігати паливо у величезних підземних сховищах країни, як і раніше, безпечно після російського ракетного удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
У Києві очікують, що за літні місяці в ПСГ буде завантажено до 4 млрд кубометрів газу - більше, ніж минулого року, повідомив генеральний директор оператора газосховищ "Укртрансгаз" Роман Малютін.
Європейські країни зазвичай використовують цей сезон для накопичення запасів перед наступним опалювальним періодом, хоча, можливо, вони будуть обережнішими після удару по об'єкту на заході України 24 березня, зазначає Bloomberg.
"Хочу наголосити, що збитки не впливають на наші можливості із закачування газу в підземні сховища газу", - сказав Малютін, відповідаючи на запитання Bloomberg News.
Українські ПСГ
Трейдери обережно ставляться до зберігання газу в Україні з того часу, як Москва розв'язала війну в лютому 2022 року. Тим не менш, у оператора зараз понад тисячу контрактів, з яких 168 укладено з компаніями-нерезидентами, сказав Малютін.
"Недільна атака посилить цю обережність. Проте ми маємо достатній резерв потужностей і ми готові реагувати", - додав він.
"Укртрансгаз" пропонує іноземним трейдерам обсяг до 10 млрд кубометрів газу, або третину всіх сховищ України. Трейдери дедалі частіше розглядають Україну як місце для розміщення надлишків газу, коли сховища Європи заповняться, і торік закачали туди 2,5 млрд кубометрів.
Малютін заявив, що різниця між літньою та зимовою ціною на газ у Європі допоможе визначити, скільки газу надходитиме на українські об'єкти.
Ремонт сховища
"Укртрансгаз" має заходи для пом'якшення наслідків у разі пошкодження конкретного об'єкта, додав він. Наприклад, він не пов'язує газ у певних сховищах із конкретними споживачами, а розглядає всі свої об'єкти як один.
Після удару 24 березня "Укртрансгаз" скоротив щоденну пропускну спроможність на 6%, оскільки невідоме сховище перебуває на ремонті. Компанія пропонує потужність 73 млн кубометрів на добу, в той час як фактичні замовлення не перевищують 30 млн кубометрів, сказав Малютін.
Компанія має час відремонтувати пошкоджений об'єкт, "оскільки пошкоджене обладнання необхідне тільки для забезпечення пікового відбору газу, починаючи з січня наступного року", - сказав він. "Наше завдання - якнайшвидше повністю завершити ремонт".
Нагадаємо, голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що під час ракетного удару вранці 24 березня було пошкоджено об'єкти "Нафтогазу" на заході України.
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