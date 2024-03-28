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АНАЛІТИКА

«Гарантований покупець» цьогоріч виплатив за «зеленим» тарифом майже ₴14 мільярдів

«Гарантований покупець» цьогоріч виплатив за «зеленим» тарифом майже &#8372;14 мільярдів

 

ДП "Гарантований покупець" з початку 2024 року, станом на 25 березня, сплатило виробникам енергії з відновлюваних джерел енергії 13,87 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в інфографіці компанії.

Зокрема, 4,96 млрд грн було сплачено за електроенергію, придбану у 2024 року. За електрику, придбану у 2023 році, виплачено 8,84 млрд грн, придбану в 2022 році - 0,07 млрд грн.

Рівень розрахунків "Гарантованого покупця" перед виробниками "зеленої" енергії становить: за 2024 рік - 75,5%, за 2023 рік - 77,31%, за 2022 рік - 55,5%, за 2021 рік - 99,12%.

Найнижчий рівень розрахунків - за травень 2022 р. (19,5%), березень 2022 р. (21,4%) та червень 2022 р. (27,2%).

Усього з початку цього року "Гарантований покупець" придбав 1,03 тис. МВт-год. електроенергії з ВДЕ. Найбільшу частку в загальному обсязі придбаної електроенергії - 64,3% - становить сонячна енергія. Частка енергії вітру становить 8,3%, біоенергії - 21,2%, гідроенергетики - 6,2%.

Як повідомлялося, ДП "Гарантований покупець" у 2023 році виплатило 30,348 млрд грн виробникам електроенергії з відновлюваних джерел енергії.
 

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