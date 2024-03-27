Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила вимоги щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку.

"Ці вимоги розроблені для сприяння прозорості оптового енергетичного ринку; розвитку добросовісної конкуренції на ньому. Ці вимоги поширюються на учасників оптового енергетичного ринку, фізичних або юридичних осіб, які організовують операції з оптовими енергетичними продуктами", - ідеться в тексті відповідної постанови, ухваленої регулятором у середу.

Згідно з документом, затверджені вимоги визначають: невичерпний перелік практик, що можуть бути маніпулюванням або спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку; обмеження щодо поводження з інсайдерською інформацією; вимоги до розкриття інсайдерської інформації; вимоги до осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, а також сигнали, які можуть вказувати на підозрілу поведінку на оптовому енергоринку.

Водночас документ містить деякі обмеження на оприлюднення інсайдерської інформації учасниками ринку на період дії в Україні воєнного стану.

"Оприлюднення інсайдерської інформації на вебсайтах учасників оптового енергетичного ринку здійснюється з урахуванням вимог постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року №349 "Про захист інформації, яку в умовах воєнного стану може бути віднесено до інформації з обмеженим доступом, зокрема щодо об'єктів критичної інфраструктури", - йдеться в ньому.

Крім того, адміністраторам платформ інсайдерської інформації наказано закрити загальний доступ до інформації, наданої учасниками оптового енергетичного ринку на платформах інсайдерської інформації.

"Протягом 30 днів після припинення або скасування в Україні воєнного стану адміністраторам платформ інсайдерської інформації забезпечити доступ до розкритої на платформах інсайдерської інформації", - наголошується в постанові.

Проєкт постанови розроблено у виконання вимог закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на потових енергетичних ринках" від 10 червня 2023 року №3141-IX (закон про REMIT), яким транспоновано в українське законодавство положення Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) №1227/2011 від 25 жовтня 2011 року про доброчесність та прозорість оптового енергетичного ринку.