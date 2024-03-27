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НКРЕКП затвердила порядок подання інформації про операції з оптовими енергетичними продуктами
18:29 27.03.2024 |
Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і компослуг (НКРЕКП), затвердила Порядок подання інформації про здійснені господарсько-торговельні операції, пов'язані з оптовими енергетичними продуктами.
Рішення регулятора закріплено відповідною постановою, ухваленою на засіданні в середу, яка набуває чинності з 2 липня 2024 року.
"Цей порядок визначає зміст, обсяг, періодичність та порядок подання НКРЕКП інформації про здійснені учасниками оптового енергетичного ринку господарсько-торговельні операції, пов'язані з оптовими енергетичними продуктами, на оптовому енергетичному ринку", - наголошується в тексті документа.
Згідно з постановою, учасники оптового енергетичного ринку та особи, які організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, протягом 180 днів із дня набуття чинності постанови мають надати інформацію про операції, здійснені до 2 липня 2023 року та невиконані станом на цю дату. Також необхідно надати інформацію про операції, здійснені з 2 липня 2023 року до дня набуття чинності визначеним порядком.
Крім того, учасникам оптового енергетичного ринку та особам, які організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, протягом 60 днів із дня набуття чинності цієї постанови необхідно розпочати надання інформації щодо операцій, здійснених із дня набуття цим порядком чинності.
Як пояснюється в обґрунтуванні регулятора до ухваленого документа, проєкт постанови розроблено у виконання вимог закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках" від 10 червня 2023 року №3141-IX (закон про REMIT), згідно з яким транспоновано в українське законодавство положення Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) №1227/2011 від 25 жовтня 2011 року щодо доброчесності та прозорості оптового енергетичного ринку.
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