Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НКРЕКП затвердила порядок подання інформації про операції з оптовими енергетичними продуктами

 

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і компослуг (НКРЕКП), затвердила Порядок подання інформації про здійснені господарсько-торговельні операції, пов'язані з оптовими енергетичними продуктами.

Рішення регулятора закріплено відповідною постановою, ухваленою на засіданні в середу, яка набуває чинності з 2 липня 2024 року.

"Цей порядок визначає зміст, обсяг, періодичність та порядок подання НКРЕКП інформації про здійснені учасниками оптового енергетичного ринку господарсько-торговельні операції, пов'язані з оптовими енергетичними продуктами, на оптовому енергетичному ринку", - наголошується в тексті документа.

Згідно з постановою, учасники оптового енергетичного ринку та особи, які організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, протягом 180 днів із дня набуття чинності постанови мають надати інформацію про операції, здійснені до 2 липня 2023 року та невиконані станом на цю дату. Також необхідно надати інформацію про операції, здійснені з 2 липня 2023 року до дня набуття чинності визначеним порядком.

Крім того, учасникам оптового енергетичного ринку та особам, які організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, протягом 60 днів із дня набуття чинності цієї постанови необхідно розпочати надання інформації щодо операцій, здійснених із дня набуття цим порядком чинності.

Як пояснюється в обґрунтуванні регулятора до ухваленого документа, проєкт постанови розроблено у виконання вимог закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках" від 10 червня 2023 року №3141-IX (закон про REMIT), згідно з яким транспоновано в українське законодавство положення Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) №1227/2011 від 25 жовтня 2011 року щодо доброчесності та прозорості оптового енергетичного ринку.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,2273
  0,1157
 0,29
EUR
 1
 42,4420
  0,2491
 0,58

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8833  0,09 0,24 39,4581  0,10 0,26
EUR 42,2074  0,06 0,14 42,9752  0,09 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1500  0,26 0,65 39,1800  0,24 0,62
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес