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АНАЛІТИКА

Дефіциту електроенергії немає, «Укренерго» довелося обмежувати ВДЕ - Міненерго

 

Дефіциту електроенергії немає, за командою НЕК "Укренерго" у вівторок зменшувалося навантаження на об'єкти ВДЕ з 16:07 до 17:14 на 398 МВт, повідомило Міністерство енергетики.

Водночас, згідно з його щоденним оновленням у телеграм-каналі в середу, минулої доби через значні пошкодження після обстрілу РФ 22 березня та неможливість передати необхідні обсяги електроенергії за розпорядженням "Укренерго" застосовувалися погодинні та аварійні відключення електроенергії в Одеській, Харківській, Дніпропетровській областях і в пікові години в Хмельницькій області.

Імпорт е/е після рекордного з початку року показника у 18 649 МВт-год у вівторок знизився майже на третину - до 12 702 МВт-год. Експорту немає четвертий день поспіль.

Через бойові дії знеструмлено шахту на Донеччині, де перебували 12 осіб, але станом на ранок шахту заживили.

Водночас в аварійний ремонт після обстрілів вийшла ПЛ 110 кВ у Сумській області, до знеструмлення споживачів це не призвело. Але через обстріл повітряних ліній у Чернігівській області за добу відключено понад 400 споживачів у шістьох населених пунктах.

Міненерго також повідомило, що на території підстанції в Дніпропетровській області виявлено БПЛА, який згодом прибрали звідти працівники ДСНС.

Енергетикам вдалося оперативно живити підстанцію в Одеській області, відключення якої через технологічні порушення призвело до короткочасного порушення руху поїздів.

З огляду на погодні умови завершено опалювальний сезон у м. Кам'янському Дніпропетровської області.

Як повідомлялося, 25 березня завершили опалювальний сезон у Харкові, з 28 березня планується його завершення в Києві.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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