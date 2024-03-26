Українські клініки отримають іще 73 потужні генератори в рамках проєкту МОЗ і СБ

Українські клініки в рамках проєкту Міністерства охорони здоров'я та Світового банку отримають іще 73 потужні генератори для забезпечення безперебійної роботи медзакладів у разі можливих блекаутів.

Як повідомляє МОЗ на своєму сайті, в разі аварійного відключення електроенергії обладнання вмикатиметься автоматично.

Постачання генераторів до медзакладів тривають відповідно до поточних потреб кожного регіону.

МОЗ нагадує, що наразі медзаклади України забезпечені 11 139 генераторами, які будуть автоматично спрацьовувати в разі надзвичайних ситуацій.