Оператор ГТС планує зберегти минулорічні умови для транспортування газу до підземних сховищ

ТОВ «Оператор ГТС України» у 2024 році планує зберегти умови, які діяли у минулому році, для транспортування іноземного газу до підземних сховищ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

«Серед пріоритетних проєктів Оператора ГТС України в 2024 році - збереження чинних умов для клієнтів на весь сезон 2024/25 та збільшення доступних маршрутів транспортування газу до ГТС України. Зокрема, ОГТСУ спільно з національним енергетичним регулятором (НКРЕКП) працює над продовженням дії чинного тарифу для послуги shorthaul до 1 квітня 2025 року», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у цьому сезоні закачки збережені та доступні всі гарантовані потужності на точках міждержавних з'єднань ЄС-Україна (Словаччина, Польща, Угорщина). ОГТСУ також нагадує, що немає жодних фізичних обмежень для реекспорту газу, закачаного до українських підземних сховищ.

Крім того, компанія працює над диверсифікацією маршрутів та джерел завезення газу в Україну. Зокрема, ОГТСУ спільно з суміжними операторами у липні 2024 року проведе аукціони з доступу до нової (збільшеної) потужності. Це дозволить створити гарантовану потужність для транспортування газу з Польщі та з Трансбалканського напрямку в рамках ініціативи Вертикального коридору.

Як повідомлялося, Укртрансгаз зберіг тарифи на користування підземними сховищами газу на рівні 2023 року.