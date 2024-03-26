Фінансові новини
- |
- 26.03.24
- |
- 12:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Аварійні відключення світла діяли у чотирьох областях, у Херсоні завершують опалювальний сезон
10:32 26.03.2024 |
Упродовж доби у чотирьох областях застосовувалися обмеження електроенергії. Водночас у Херсоні завершили опалювальний сезон.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Зазначається, що роботи з усунення наслідків масованих ворожих атак на об'єкти енергетики тривають. Також продовжується оцінка збитків та відновлювальні роботи.
"Минулої доби за вказівками диспетчерів НЕК "Укренерго" застосовувалися погодинні та аварійні відключення електроенергії на Одещині, Харківщині, Дніпропетровщині та у пікові години у Хмельницькій області", - йдеться у повідомленні.
При цьому, з огляду на погодні умови, місцева влада ухвалила рішення про завершення опалювального сезону у Херсоні.
Як додали енергетики, у короткостроковий ремонт виведено два блоки ТЕС. Через технологічні порушення вимикалась ТЕЦ, яку протягом години було повернуто у роботу.
Дефіциту електроенергії немає. Аварійна допомога не залучатиметься. До того ж на поточну добу планується комерційний імпорт електроенергії обсягом до 18 649 МВт-год, наголосили у Міненерго.
Минулої доби внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено повітряні лінії електропередачі у Чернігівській області, одномоментно знеструмились понад 1,8 тисячі споживачів у 12 населених пунктах.
Через бойові дії також відключилась повітряна лінія у прифронтовому районі на Харківщині, знеструмилась підстанція, яка живить побутових споживачів.
У Нікополі внаслідок бойових дій пошкоджено ввідний надземний газопровід. Припинено газопостачання 5 споживачам.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Ревнощі влади: «Слуги народу» Безугла і Третьякова вимагають карати довічним ув'язненням за «привласнення держфункцій»
ТОП-НОВИНИ
|У ВМС ЗСУ розповіли про ураження «Нептуном» захопленого росіянами корабля «Костянтин Ольшанський»
|Реконструкція харківської ТЕЦ-5 триватиме не один рік - директор
|НАБУ і САП взялися за голову АМКУ після розслідування «Схем» про майно його родини на 70 мільйонів
|Голова Укргідроенерго: На відновлення ДніпроГЕС потрібні роки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна отримала $880 млн від МВФ - Шмигаль
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 26.03.24
|Ревнощі влади: «Слуги народу» Безугла і Третьякова вимагають карати довічним ув'язненням за «привласнення держфункцій»
|Релоковані підприємства зможуть пролонгувати свої кредити
|Аварійні відключення світла діяли у чотирьох областях, у Херсоні завершують опалювальний сезон
|Валовий зовнішній борг України в IV кв.-2023 зріс до 90,7% ВВП - НБУ
Бізнес
|Пацієнт з чіпом Neuralink у мозку зіграв у шахи силою думки
|Mercedes-AMG представив новий GT43 Coupe
|Дженсен Хуанг: ШІ-галюцинації можливо виправити, а до штучного загального інтелекту залишилося 5 років
|Китайський виробник безпілотників EHang починає продаж летючого таксі
|NVIDIA представила ШІ-платформу GR00T для гуманоїдних роботів
|США хочуть ввести санкції проти таємної китайської мережі чіпів Huawei
|NVIDIA і Johnson & Johnson об'єднують зусилля щодо впровадження ШІ в хірургічних операціях