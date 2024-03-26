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АНАЛІТИКА

Аварійні відключення світла діяли у чотирьох областях, у Херсоні завершують опалювальний сезон

 

Упродовж доби у чотирьох областях застосовувалися обмеження електроенергії. Водночас у Херсоні завершили опалювальний сезон.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що роботи з усунення наслідків масованих ворожих атак на об'єкти енергетики тривають. Також продовжується оцінка збитків та відновлювальні роботи.

"Минулої доби за вказівками диспетчерів НЕК "Укренерго" застосовувалися погодинні та аварійні відключення електроенергії на Одещині, Харківщині, Дніпропетровщині та у пікові години у Хмельницькій області", - йдеться у повідомленні.

При цьому, з огляду на погодні умови, місцева влада ухвалила рішення про завершення опалювального сезону у Херсоні.

Як додали енергетики, у короткостроковий ремонт виведено два блоки ТЕС. Через технологічні порушення вимикалась ТЕЦ, яку протягом години було повернуто у роботу.

Дефіциту електроенергії немає. Аварійна допомога не залучатиметься. До того ж на поточну добу планується комерційний імпорт електроенергії обсягом до 18 649 МВт-год, наголосили у Міненерго.

Минулої доби внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено повітряні лінії електропередачі у Чернігівській області, одномоментно знеструмились понад 1,8 тисячі споживачів у 12 населених пунктах.

Через бойові дії також відключилась повітряна лінія у прифронтовому районі на Харківщині, знеструмилась підстанція, яка живить побутових споживачів.

У Нікополі внаслідок бойових дій пошкоджено ввідний надземний газопровід. Припинено газопостачання 5 споживачам.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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