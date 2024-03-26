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АНАЛІТИКА

Україна і Швеція поглиблять співпрацю в атомній галузі

 

Поглиблення співпраці між Україною і Швецією в атомній галузі дасть змогу посилити енергетичну безпеку країн і європейського континенту в цілому.

Про це йшлося під час зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка і віцепрем'єр-міністра, міністра енергетики, бізнесу та промисловості Швеції Ебби Буш, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Міненергетики.

«Співпраця в атомній галузі між нашими країнами є пріоритетом. Ми змогли показати іншим країнам, що майбутнє ядерної промисловості можливе без Росії: українські фахівці «Енергоатома» працювали разом із спеціалістами заводу компанії Westinghouse у Швеції, щоб створити технологію, яка дозволила нам використовувати паливо західного виробництва на радянських реакторах ВВЕР. Тепер це паливо успішно працює на Рівненській АЕС», - зазначив очільник Міненерго.

Сторони обговорили перспективи поглиблення співпраці між Україною і Швецією для подальшого витіснення Росії з ринку ядерного палива і атомних технологій у Європі.

Ебба Буш відзначила, що у Швеції провідну роль відіграє відновлювана енергетика, яка багато в чому залежить від змінних факторів, зокрема погодних умов. Водночас досвід України, що живе в умовах війни, довів важливість стабільної і надійної генерації, яка є важливою для енергетичної безпеки країн.

«Не можна будувати енергосистему тільки для мирних часів... Тому Швеція планує розвивати не тільки відновлювану енергетику, але й атомну. І ми бачимо значний потенціал у співпраці з Україною у цьому напрямку», - зазначила вона.

Як повідомлялося, з березня 2022 року в Україну зі Швеції надійшло 97 вантажів енергетичного обладнання загальною вагою понад 1 126 тонн, до яких увійшли 222 генератори, трансформатори струму і напруги та інше електроенергетичне й газове устаткування для виконання відновлювальних робіт. Крім цього Швеція внесла 25,27 млн євро до Фонду підтримки енергетики України.
Ключові теги: Швеція
 

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