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Україна відмовиться від імпорту газу і готується до нульового транзиту, - Меморандум із МВФ
14:46 25.03.2024 |
Україна не планує імпорт газу і наступного опалювального сезону. Також буде вжито заходів для стабільності системи після закінчення терміну дії транзитної угоди з Росією наприкінці 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум із МВФ.
"Обмежене внутрішнє споживання та зростаюче внутрішнє виробництво обмежили потребу в імпорті газу протягом минулого опалювального сезону. На наступний опалювальний сезон 2024/25 року влада не планує додаткового імпорту газу для внутрішнього споживання, у тому числі за рахунок розширення виробничих потужностей "Нафтогазу", - йдеться у документі.
При цьому зазначається, що Україна зможе прийняти 3 млрд кубометрів додаткового газу для зберігання нерезидентами для потреб країн ЄС.
"Оновлені стратегії "Оператора ГТС України" та газотранспортної галузі відповідним чином відображають нове операційне середовище з метою оптимізувати розмір системи та визначити альтернативні джерела постачання газу", - йдеться у документі.
Це матиме вирішальне значення для ОГТСУ щодо фінансової та оперативної підготовки до сценарію нульового транзиту, коли термін дії транзитного контракту закінчиться наприкінці 2024 року.
"Зокрема, ми приймемо законопроект №6133, який передбачає особливий режим роботи ОГТСУ для скорочення його експлуатаційних витрат та технічного обслуговування некритичних цілей транспортування газу", - йдеться у Меморандумі.
Транзитна угода
Поточну транзитну угоду між НАК "Нафтогаз України" та російським "Газпромом" укладено наприкінці 2019 року терміном на п'ять років. Незважаючи на війну, Україна дозволяє російському газу проходити через свою територію до таких країн, як Австрія, Словаччина, Італія та Угорщина.
Українська влада неодноразово заявляла, що не планує продовжувати контракт.
За даними Міненерго, у 2023 році було проведено стрес-тест української газотранспортної системи та підземних газових сховищ. Випробування показали, що система може функціонувати без транзиту.
Раніше голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що Україна вперше пройшла зиму 2023/24, використовуючи лише власний газ для опалювального сезону.
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