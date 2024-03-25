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АНАЛІТИКА

Ситуація з електропостачанням у Харкові може покращитися приблизно через тиждень, - Укренерго

 

Глава "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ситуація з електропостачанням у Харкові може покращитися приблизно через тиждень.

Про це заявив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"У Харкові найважча ситуація. У нас є три опції, як можна забезпечити збільшену подачу електроенергії споживачам міста, ми цими трьома шляхами йдемо паралельно", - сказав глава "Укренерго".

За словами Кудрицького, перші одиниці обладнання, які енергетики зможуть заживити в рамках будь-якого сценарію, вже полегшать ситуацію для городян.

Також голова "Укренерго" розповів про терміни покращення ситуації у місті.

"Не хочу давати прогнозів, оскільки ситуація дійсно складна, і не хотів би давати обіцянок, які ми не зможемо виконати. Але думаю, що наприкінці наступного тижня чи днів 8-9 вдасться суттєво покращити ситуацію з енергозабезпеченням міста", - заявив Кудрицький.

За словами глави, в області ситуація краща, оскільки ворог балістичними засобами поразки намагався знеструмити саме Харків.

Наприкінці Володимир Кудрицький заявив, що ситуація під контролем і всі незручності споживачів тимчасові.

"Ми точно знаємо, що робити. Потрібно розуміти, що відновлення електропостачання в будь-якому регіоні - це питання часу. Десь це можна зробити протягом кількох годин, десь це може бути один - два дні. Десь, як у Харкові, на жаль, потрібно більше часу. Головне, що ситуація під контролем і ці незручності, з якими стикаються наші споживачі внаслідок атак, є у будь-якому разі тимчасовими", - заявив Кудрицький.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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