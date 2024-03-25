У Харкові зруйновані ТЕЦ та усі трансформаторні підстанції - Терехов

У Харкові залишається найскладніше енергетична ситуація. У місті через обстріли було знищено ТЕЦ та усі трансформаторні підстанції.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у ефірі телемарафону.

Точну дату повного відновлення електропостачання в усьому місці повідомити неможливо.

Енергетики не можуть подати стабільне енергопостачання по всьому місту.

Приблизно у 40% будинків харківʼян відновили постачання електроенергії. При цьому, опалення відновлено у 60% будинків, а вода працює майже у всі.

У місті застосовуються графіки стабілізаційних відключень.