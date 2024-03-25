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У Харкові зруйновані ТЕЦ та усі трансформаторні підстанції - Терехов
08:36 25.03.2024 |
У Харкові залишається найскладніше енергетична ситуація. У місті через обстріли було знищено ТЕЦ та усі трансформаторні підстанції.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у ефірі телемарафону.
Точну дату повного відновлення електропостачання в усьому місці повідомити неможливо.
Енергетики не можуть подати стабільне енергопостачання по всьому місту.
Приблизно у 40% будинків харківʼян відновили постачання електроенергії. При цьому, опалення відновлено у 60% будинків, а вода працює майже у всі.
У місті застосовуються графіки стабілізаційних відключень.
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