Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Найбільша атака за два роки. ДТЕК втратив 50% генерації, - Yasno

 

Російська атака на енергосистему України стала найбільшою за весь час повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора компанії YASNO Сергія Коваленка в ефірі телемарафону.

За словами Коваленка, через російські обстріли, ДТЕК загалом втратив 50% генерації електроенергії.

"Якщо говорити про групу ДТЕК, то втрачено 50% генераційних об'єктів. Скільки треба часу і грошей на відновлення - будемо з'ясовувати ще декілька днів. Точно можу сказати, що цей процес займе не день, не тиждень і не місяць", - сказав він.

Коваленко зазначив, що станом на сьогодні всі області й міста України заживлені, однак зауважив, що найскладніша ситуація зараз у Харкові, бо це місто найбільше постраждало від обстрілів у контексті енергосистеми.

Ситуація зі світлом в Україні після російських ударів

Нагадаємо, після масштабного обстрілу України 22 березня, який став безпрецедентною атакою на енергетику країни останнім часом, було знеструмлено лінію 750 кВ "Дніпровська", яка живить ЗАЕС. Станція кілька годин до відновлення була за крок від блекауту, залишаючись на одній лінії живлення.

Наступного дня, 23 березня, Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту, вдруге за добу.

Президент України Володимир Зеленський, розповідаючи про ситуацію в енергосистемі країни, визнав, що найважча ситуація залишається у Харкові.

Сьогодні стало відомо, що крім Харкова та області, графіки відключень можуть запровадити в Одеській та Хмельницькій областях.

Додамо, що 24 березня також повідомлялося, що в Кривому Розі вводяться графіки аварійних відключень електроенергії.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,9075
  0,0159
 0,04
EUR
 1
 42,1252
  0,3441
 0,81

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,7928  0,15 0,40 39,3600  0,20 0,51
EUR 42,0680  0,04 0,10 42,8632  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на 22.03.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,7500  0,14 0,36 38,8100  0,11 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес