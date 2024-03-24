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Об'єкти Нафтогазу на заході України пошкодені внаслідок ранкової атаки РФ 24 березня – Чернишов
14:02 24.03.2024 |
Об'єкти Групи Нафтогаз на заході України зазнали пошкоджень внаслідок повітряної атаки РФ зранку 24 березня, передає Енергореформа.
Про це повідомив глава Групи Олексій Чернишов.
"Зранку ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру. Маємо пошкодження обʼєктів Нафтогазу на заході. Попередньо - без потерпілих", - написав Чернишов у своєму Facebook.
Він додав, що тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а дателі будуть згодом.
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