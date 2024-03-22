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Аварійні відключення світла застосовують у восьми областях, – Міненерго
12:50 22.03.2024 |
Унаслідок масштабної ракетної атаки пошкоджено об'єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії. Аварійні відключення світла застосовуються у восьми областях.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
"Ворог завдав масованого удару по енергетиці - пошкоджено об'єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії; для стабілізації роботи системи застосовуються аварійні відключення; залучається імпортна електроенергія для покриття потреб споживачів", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, є пошкодження об'єктів у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях. Унаслідок атаки у цих областях сталися аварійні відключення електроенергії.
Під час атаки на один з об'єктів у Харкові було поранено начальника зміни енергооб'єкта.
Також без світла перебуває низка шахт на Донеччині та Дніпропетровщині. Під землею знаходяться понад 1000 людей, загрози їхньому життю немає.
"Через аварійну зупинку кількох блоків ТЕС та ГЕС є певне зменшення обсягу виробництва електроенергії. Для покриття потреб споживачів задіяно аварійне постачання електроенергії з сусідніх країн - Румунії, Словаччини та Польщі. Також планується комерційний імпорт електроенергії", - додали у міністерстві.
Крім того, для стабілізації роботи системи у низці областей - Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумський, Харківській, Полтавській та Кіровоградській - застосовано аварійні відключення.
Наголошується, що це тимчасові заходи для з'ясування наслідків атак для подальшого відновлення. У найбільш постраждалих областях триває робота із заживлення об'єктів критичної інфраструктури за тимчасовими схемами та резервним живленням.
Як відомо, вранці 22 березня росіяни здійснили найбільшу атаку по енергетичній системі України. Для цього ворог застосовував близько 90 ракет, та понад 60 дронів. Унаслідок цього є пошкодження ТЕС, енергетичних об'єктів, а у низці областей вже тривають аварійні відключення.
Крім того, ворог атакував ДніпроГЕС. Попри влучання та пожежу, ризику для прориву немає.
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