Потреби у відключеннях елеткроенергії по всій країні немає – Шмигаль

Унаслідок ракетної атаки спостерігаються проблеми з електропостачанням у деяких областях. Загалом ситуація в енергетиці контрольована, потреби у відключеннях по всій країні немає.





Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Telegram.

За його словами, рятувальники й енергетики вже працюють, аби оперативно повернути світло.

"Ворог цього ранку атакував низку регіонів із застосуванням різних типів ракет і дронів. Також внаслідок терористичної атаки рф пошкоджена цивільна інфраструктура. Є поранені й загиблі. Глибокі співчуття.

Україна потребує більше зброї та більше систем ППО для захисту людей. А Росія потребує більше санкцій та більшої ізоляції. Війна має стати непідйомним тягарем для агресора", - додав він.