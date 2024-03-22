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Потреби у відключеннях елеткроенергії по всій країні немає – Шмигаль
10:56 22.03.2024 |
Унаслідок ракетної атаки спостерігаються проблеми з електропостачанням у деяких областях. Загалом ситуація в енергетиці контрольована, потреби у відключеннях по всій країні немає.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Telegram.
За його словами, рятувальники й енергетики вже працюють, аби оперативно повернути світло.
"Ворог цього ранку атакував низку регіонів із застосуванням різних типів ракет і дронів. Також внаслідок терористичної атаки рф пошкоджена цивільна інфраструктура. Є поранені й загиблі. Глибокі співчуття.
Україна потребує більше зброї та більше систем ППО для захисту людей. А Росія потребує більше санкцій та більшої ізоляції. Війна має стати непідйомним тягарем для агресора", - додав він.
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