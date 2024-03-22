Нафтогаз цьогоріч планує збільшити видобуток газу мінімум на пів мільярда кубів

Група Нафтогаз у 2024 році планує збільшити видобуток "блакитного палива" щонайменше на 0,5 млрд кубометрів.

Про це заявив голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Групи.

"Як і минулого року, нашим першочерговим пріоритетом залишається зростання видобутку власного українського газу та нафти. Наш план на 2024 рік - наростити видобуток "блакитного палива" щонайменше на пів мільярда кубометрів. Ми збільшуємо темпи буріння нових свердловин, використовуємо сучасні технології як для дослідження надр, так і для безпосереднього видобутку газу", - сказав Чернишов.

Крім того, Нафтогаз планує збільшити обсяги газу іноземних компаній, який зберігається у ПСГ, до 4 млрд кубометрів порівняно із 2,5 млрд кубометрів, які зберігаються упродовж опалювального сезону 2023/2024.

Завданням на 2024 рік є також залучення фінансування та робота над модернізацією теплоелектроцентралей Групи Нафтогаз. Крім того, компанії Групи продовжать системно посилювати захист об'єктів від можливих ворожих атак.

Як повідомлялося, Групі Нафтогаз у 2023 році вдалося видобути 13,3 млрд кубометрів товарного газу. При цьому видобуток газу на свердловинах, де був проведений капітальний ремонт, зріс на 20%.