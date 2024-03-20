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Рада ухвалила закон про експорт біометану
15:39 20.03.2024 |
Верховна Рада на пленарному засіданні у середу, 20 березня, ухвалила закон, який врегульовує експорт біометану з України. За законопроєкт №9456 проголосували 297 депутатів, повідомив Ярослав Железняк з Голосу.
Заборони на експорт біометану з України немає, але через прогалини в законодавстві раніше він був неможливий.
За даними асоціації "Український клуб аграрного бізнесу", в Україні зараз є 77 біогазових установок потужністю до 260 млн куб. м палива на рік, які можна переробити на майже 150 млн куб. м біометану.
Технічно досяжний потенціал виробництва біометану, як стверджується в пояснювальній записці, становить до 10 млрд куб м на рік, а до 2030 року можливо вийти на 1 млрд куб м на рік.
Врегулювання митного оформлення біометану необхідне для розвитку галузі.
Ухвалений закон передбачає, що митний контроль та митне оформлення біометану здійснюватиметься у порядку, передбаченому для природного газу.
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