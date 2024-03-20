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АНАЛІТИКА

НКРЕКП затвердила ставку регулювання на II кв.-2024 у розмірі 0,029%

 

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і компослуг (НКРЕКП), визначила ставку внеску на регулювання на квітень-червень 2024 року на рівні 0,029% для платників, які здійснюють діяльність, що регулюється Нацкомісією.

Про це йдеться в постанові регулятора "Про визначення ставки внеску на регулювання на другий квартал 2024 року", ухваленій на засіданні в середу.

Як випливає з документа, розмір ставки внеску на регулювання визначено як відношення ¼ планового обсягу потреби у фінансуванні регулятора на 2024 рік до суми чистого доходу платників внеску на регулювання від провадження діяльності, яка регулюється НКРЕКП, у четвертому кварталі 2023 року.

Загальна сума чистого доходу платників внеску на регулювання за четвертий квартал 2023 року становила 442,985 млрд грн, а ¼ планового обсягу потреби у фінансуванні регулятора на 2024 рік - 212,688 млн грн, з них було віднято 85,332 млн грн переплати платників внеску регулятору за перший квартал 2024 року.

Таким чином, підсумкова планова сума надходжень регулятору від платників внеску становила на другий квартал 2024 року - 127,355 млн грн. Витрати на оплату праці працівників НКРЕКП, виходячи з ¼ планового обсягу потреби у фінансуванні регулятора, на 2024 рік становлять 162,731 млн грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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